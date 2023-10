Wahl in Polen: Regierungswechsel laut Prognosen möglich

Die nationalkonservative polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat laut Prognosen bei der Parlamentswahl in Polen die meisten Stimmen erzielt. Die Wählerbefragung von Ipsos im Auftrag der großen polnischen Rundfunksender ergab, dass drei Oppositionsparteien dennoch zusammen auf mehr Stimmen kommen dürften als die PiS.

Die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) des früheren Regierungschefs Donald Tusk, der Dritte Weg und die Neue Linke kandidierten unabhängig voneinander, aber mit dem gleichen Versprechen, die Macht der PiS zu brechen und gute Beziehungen zur Europäischen Union wiederherzustellen. Tusk sagte am Sonntag, die Opposition verfüge über genügend Stimmen, um die PiS an der Spitze der Regierung abzulösen.

Demnach entfallen insgesamt 248 Sitze auf die Bürgerkoalition, den Dritten Weg und die Linken, während die rechtsnationalistische PiS und die rechtsextreme Konförderationspartei zusammen auf 212 Sitze kommen.

Scharfe Attacken auf Tusk im Wahlkampf

Rund 30 Millionen Wahlberechtigte waren am Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen. Die PiS-Regierung mit ihrem Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki führt seit Jahren einen Machtkampf mit Brüssel, vor allem wegen ihrer Justizreform, die von Kritikern als Angriff auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verurteilt wird. Die Wahl entscheidet somit auch darüber, ob der Konfrontationskurs gegen Brüssel weitergeht oder nicht. Zu den vielen scharfen Attacken der PiS gegen Oppositionsführer Tusk gehörte im Wahlkampf auch der Vorwurf, der ehemalige EU-Ratspräsident handele im Interesse Deutschlands, der EU und Russlands.

"Wir sind in der EU und wir wollen dort bleiben, aber in einer EU souveräner Staaten", sagte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski am Freitag bei der letzten Wahlkampf-Kundgebung seiner Partei in Sandomierz. Tusk warf der PiS auf seiner Abschlusskundgebung in Pruszkow vor, sie habe "geheime Pläne" für einen EU-Austritt Polens. Die PiS führe "das Land auf den falschen Weg". Daher sei die Parlamentswahl "der wichtigste Tag in der Geschichte unserer Demokratie seit 1989".