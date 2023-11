Aktionstag gegen Antisemitismus: Razzien in Bayern

Am Morgen liefen bayernweit Razzien: Die Vorwürfe lauten unter anderem Volksverhetzung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Billigung von Straftaten. Der Tatverdacht richtet sich nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamts gegen 15 Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 62 Jahren.

Durchsucht wurden insgesamt 17 Objekte in sechs bayerischen Regierungsbezirken, davon neun allein in München. Dazu kommt je ein Objekt im Landkreis Passau, im Landkreis Fürstenfeldbruck, im Landkreis Berchtesgadener Land, in Füssen, in Kaufbeuren, im Landkreis Aschaffenburg, im Landkreis Haßberge und im Landkreis Coburg. Wie bei Razzien zu solchen Vorwürfen üblich, wurde eine Vielzahl von Mobiltelefonen und Laptops als mögliche Beweismittel beschlagnahmt.

Erschreckende Hetze im Netz

Ein junger Verdächtiger, der noch zur Schule geht, soll in einem WhatsApp-Klassenchat den Sticker eines Clowns mit der Aufschrift "Gas the Jews" ("vergast die Juden") verschickt haben. Ein Mann mit deutschem und türkischem Pass soll nach LKA-Angaben über seinen Account gepostet haben, dass die "jüdischen Söhne" nichts anderes verdient hätten, als "abgeschlachtet und ausgelöscht zu werden" - verbunden mit der Forderung "Free Palestine".

Ein in Bayern lebender türkischer Staatsangehöriger soll kurz nach dem 7. Oktober, dem Tag des Überfalls der terroristischen Hamas auf Israel mit Hunderten Toten, ein Hitler-Konterfei verbreitet haben, mit dem Zusatz: "Ich könnte alle Juden töten, aber ich habe einige am Leben gelassen, um Euch zu zeigen, wieso ich sie getötet habe." Ergänzt mit einer Palästinenser-Flagge, der Bildunterschrift "Free Palestine" und einem Victory-Emoji.

Auch ein 56-jähriger Beschuldigter aus Passau soll auf Facebook in zahlreichen Posts den Holocaust geleugnet haben, wie das Polizeipräsidium in Straubing mitteilte. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt, sein Laptop wurde sichergestellt.

Zwei Wohnungen in Füssen und Kaufbeuren wurden am Morgen ebenfalls durchsucht. Ein Beschuldigter soll einen Judenstern mit der Aufschrift "Nicht geimpft" und der Überschrift "Die Jagd auf Menschen kann nun wieder beginnen" gepostet haben. Der andere Beschuldigte soll volksverhetzende Inhalte veröffentlicht haben, so soll er mehrmals den Holocaust verharmlost haben. Beide Beschuldigte seien in ihren Wohnungen angetroffen worden. Die Beamten der Kripo haben nach Polizeiangaben die Handys und Tablets sichergestellt.

Antisemitische Schmierereien in Coburg - Beweismittel sichergestellt

Bei der Wohnungsdurchsuchung im Landkreis Coburg ging es nach Angaben einer Polizeisprecherin um antisemitische Schmierereien, die ein Beschuldigter in Coburg an verschiedenen Objekten angebracht haben soll. Nach BR-Informationen hatten Polizeibeamte gegen 6 Uhr einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Coburg in Bad Rodach vollstreckt. Die Beamten der Kriminalpolizei haben bei der Aktion Beweismittel sicherstellen können, die jetzt ausgewertet werden. Eine Festnahme gab es nach BR-Informationen nicht.

Im Video: Razzia wegen möglicher antisemitischer Hetze