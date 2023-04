Atomausstieg in Bayern: Kernkraftwerk Isar 2 vom Netz

Das Kernkraftwerk Isar 2 in Essenbach bei Landshut ist vom Netz. Das hat die Betreibergesellschaft von Isar II, Preussen Elektra, dem BR mitgeteilt. Der Abfahrprozess sei planmäßig verlaufen.

Nach Abschaltung der Turbinen erfolgte um 23:52 Uhr die Trennung vom Stromnetz.

Isar 2: Letztes Atomkraft in Bayern

Mit der Netztrennung von Isar 2 ist der Atomausstieg vollzogen. Dieser hätte eigentlich bereits zum Jahreswechsel erfolgen sollen. Im Herbst hatte die Bundesregierung angesichts der Energiekrise eine Verlängerung der Laufzeit beschlossen. Dafür wurde das Atomgesetz angepasst. Bis zum 15. April durften die Kernkraftwerke Neckarwestheim II in Baden-Württemberg, Emsland in Niedersachsen und Isar 2 in Bayern weiter am Netz bleiben. Mit dem Atomausstieg endet nach mehr als 60 Jahren die Stromproduktion durch Kernkraftwerke in Deutschland.