"Überrascht mich sehr": Hype um Wiesn-Hit "Sarà perché ti amo"

Der Wiesn-Chef und Münchner Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) wollte offiziell zwar nicht von einem diesjährigen "Hit" auf dem Oktoberfest sprechen, hatte aber den Eindruck, dass der Song "Sarà perché ti amo" ("Es muss so sein, weil ich dich liebe") sehr oft in den Zelten zu hören war: "Ein italienischer Klassiker. Finde ich schön, jedenfalls war mit diesem Titel nicht zu rechnen."

Der Titel aus der Feder des in Kairo geborenen 76-jährigen Komponisten Dario Farina war erstmals im Februar 1981 auf einer Single der italienischen Band "Ricchi e Poveri" veröffentlicht und beim damaligen Schlagerwettbewerb in San Remo gespielt worden. In Italien und Frankreich erreichte er Platz eins der Charts, in Deutschland immerhin Platz elf.

Seitdem wurde er von zahlreichen Interpreten neu aufgenommen, unter anderem von der französischen Schauspielerin Maïwenn (2003) - aber auch in weiteren Sprachen wie Spanisch, Schwedisch, Tschechisch und Limburgisch. Die aus dem Münsterland gebürtige Sängerin Diana Sorbello legte 2008 eine deutsche Version vor: "Das ist, weil ich dich liebe", die im September dieses Jahres vom kroatisch-deutschen Interpreten Silvio D'Anza neu eingesungen wurde. Zuvor hatte der westfälische Schlager-Kollege Jürgen Renfordt eine Coverversion unter dem Titel "Wer liebt dich halb so wie ich" vorgelegt.

"Stück wird in immer mehr Stadien gesungen"

Aber was trug dazu bei, dem Evergreen auf der Wiesn zum späten Durchbruch zu verhelfen? Dario Farina tappte im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" im Dunkeln: "So ganz kann ich mir das nicht erklären. Es muss etwas mit Fußball zu tun haben. Das Stück wird in immer mehr Stadien gesungen. Beim AC Milan singen die Fans es ja schon lange, zuletzt riefen aber auch Leute aus Rumänien und Polen an, weil sie das Lied im Fußballstadion verwenden und den Text übersetzen wollten."

Der zweifache Gewinner des Schlagerwettbewerbs selbst war in diesem Jahr wegen einer Knie-OP übrigens nicht auf dem Oktoberfest und schätzt vor allem die Mittags-Atmosphäre, wenn "noch nicht so viele Betrunkene" unterwegs seien: Am liebsten geht er dahin, "wo man gut Ente isst".

Den Text seines Hits, den TV-Moderator und Sänger "Pupo" alias Enzo Ghinazzi verfasst hat, kann sich der Komponist übrigens bis heute schwer merken. Denkbar sei, dass ein Auftritt von "Ricchi e Poveri" mit "Sarà perché ti amo" am 22. Juli in der Giovanni Zarrella-Show im ZDF zur neuerlichen Popularität beigetragen habe, so Dario Farina. Was TikTok betrifft, wo der Song als Untermalung von Urlaubsvideos Karriere machte, wollte sich der Komponist nicht konkret äußern, er nutze den Dienst nicht. Allerdings habe sich seine Ehefrau den Schlager als Klingelton heruntergeladen: "Offenbar ist das Lied ziemlich tanzbar."

Komponist für "Monaco Franze"

So oder so ist der in München lebende Dario Farina ("Mir geht es gut hier") Experte für die bayerische Befindlichkeit, hat er doch die Titelmelodie zur beliebten BR-Serie "Monaco Franze - Der ewige Stenz" und zur Filmkomödie "Rossini" geschrieben und mit den Kino-Legenden Helmut Dietl und Bernd Eichinger zusammengearbeitet. Mit der Wiesn hat Farinas Leidenschaft für die Isarmetropole anscheinend nicht sonderlich viel zu tun: "Mir hat die Stadt einfach immer gefallen. Weil sie so aufgeräumt ist. Vor allem, nachdem ich 25 Jahre lang in Rom gelebt habe, wo die Autos in doppelter Reihe parken."

"Liegen sich mit Freudentränen in den Armen"

Fußball-Fans verweisen darauf, dass "Sarà perché ti amo" seit 1981 die inoffizielle Hymne des AC Mailand ist und bei allen Heimspielen angestimmt wird. Damals, bei der Erstveröffentlichung, steckte die heutige Erfolgs-Mannschaft in einer schweren Krise: 1980 musste sie wegen illegaler Wettgeschäfte zwangsweise in die zweite Liga absteigen, ein Jahr später erfolgte der Wiederaufstieg. In den Jahren darauf war der AC Mailand ein von Finanznöten gepeinigtes "Fahrstuhlteam", das mehrmals zwischen Serie A und Serie B hin- und herwechselte, bis Silvio Berlusconi 1986 die Aktienmehrheit übernahm und dem traditionsreichen Club zu neuem Glanz verhalf.

Weil AC Milan-Fans ihren Lieblings-Song seit dem vergangenen Frühjahr verstärkt in den sozialen Medien verbreiteten, schwappte die Begeisterungswelle offenbar auf Leute über, die ihre TikTok-Inhalte mit "irgendwas aus Italien" aufpeppen wollten: "Eltern und ihre Kinder liegen sich mit Freudentränen in den Armen. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte können sie sich auf denselben Lieblingssong einigen", hieß es im vergangenen Mai auf einer Schweizer Website.

"Glaubt an die Unbeschwertheit"

In einer italienischen Zeitung mutmaßte Neffe Ricky Farina, ein Filmemacher, im Januar, die Songs von Dario Farina seien in Osteuropa dermaßen erfolgreich, dass sie "wahrscheinlich sogar Putin unter der mit Panzerglas abgetrennten Dusche summt". Anlass für diese Überlegung war eine neu erschienene Biografie von Farina unter dem Titel - wie könnte es anders sein? - "Sarà perché ti amo".

Darin ist zu lesen, dass der Komponist abstrakte Bilder malt, sich stets an die Geburtstage seiner Verwandtschaft erinnert und "wie Woody Allen nicht an Gott, sondern an die Unbeschwertheit" glaube, verstanden nicht etwa als Bedenkenlosigkeit, sondern als "Balsam und süße Brise mitten im Sturm".