Gegen die IAA: Blockaden, Besetzung und Mercedes-Protest

Am Samstagnachmittag haben rund 100 Klimaaktivisten eine spontane Versammlung vor der Mercedes-Benz-Niederlassung an der Donnersbergerbrücke abgehalten. Die Aktion war nicht vorher angemeldet. Es kam zu Rangeleien zwischen Aktivisten und Polizei. Die Polizei setzte teilweise Schlagstöcke ein, um Aktivisten vor dem Durchkommen zum Mercedes-Benz-Gelände zu hindern.

Etwa 60 Aktivisten gelangten vor das Mercedes-Benz-Gelände und hielten ein Banner mit der Aufschrift "Mercedes – ob mit Klimakrise oder Krieg, Hauptsache Profit" und warfen mit Konfetti um sich. Die Versammlung wurde schnell von der Polizei umstellt. Nach etwa einer halben Stunde kamen weitere Klimaaktivisten hinzu. Sie skandierten unter anderem "Anticapitalista" oder "Die Erde brennt, wann brennt die IAA".

Polizeiabsperrungen überlaufen

Der Polizeisprecher Andreas Franken von der Münchner Polizei gab vor Ort an, dass durch die Aktivisten zwei Polizeiabsperrungen mit Gewalt überlaufen worden seien. "Es wurden Beamte tätlich angegriffen und teilweise Widerstandshandlungen getätigt", so Franken. Ein Polizist habe einen Faustschlag abbekommen, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzten. Die Polizei ermittele in mehreren Fällen wegen Landfriedensbruch.

Protest "direkt in der Stadt"

Mira Klein von der Gruppe "SmashIAA" kritisierte das Vorgehen der Polizei und begründete ihren Fokus auf Mercedes-Benz damit, dass der Konzern sowohl klimaschädliche Autos produziere als auch ein großer Profiteur der Waffenproduktion sei. "Deswegen sehen wir es als richtig an, den Protest so direkt in die Stadt zu tragen." Die Aktivisten wollten sich "ihren Handlungsspielraum erkämpfen". Eine Anmeldung des Protests vor dem Mercedes-Tower hätten sie nach Einschätzung der Aktivisten nicht durchgesetzt bekommen, so die Sprecherin.

Hausbesetzung als Protest gegen Umgang mit Immobilien

Zudem haben die Gegner der Auto- und Mobilitätsmesse IAA am Samstag in München eine Straße blockiert und ein leerstehendes Haus symbolisch besetzt. Damit wolle man gegen ein System protestieren, in dem Häuser als Spekulationsobjekte leer stünden, Wohnungen und Freiräume fehlten, aber der öffentliche Raum den Autokonzernen zur Verfügung gestellt werde, sagte eine Sprecherin des Aktionsbündnisses "No Future for IAA". Dies sei "eine absolute Dreistigkeit". Die Polizei umstellte die Blockade.

Die etwa 100 Aktivisten blockierten die Nebenstraße in der Nähe der Münchner Theresienwiese durch Menschenketten und Sitzblockaden. Einige stiegen auf das Dach des Gebäudes und zündeten dort Rauchtöpfe. Zudem hängten sie ein Plakat "Welcome to the Future" auf. Der Verkehr wurde durch die Protestaktion nur minimal eingeschränkt.

Weitere Proteste am Wochenende

Die IAA findet noch bis Sonntag zum zweiten Mal in München statt. Sie wird von Protesten und Aktionen verschiedener Gruppen begleitet. Am Sonntag sind zwei größere Demonstrationen geplant.

Mit Informationen von dpa