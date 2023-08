Aufräumen in Slowenien: Heldengeschichten und Hilfe aus Bayern

Die Straßen sind zwar nicht mehr überflutet. Doch umgestürzte Bäume und Geröll blockieren die Fahrbahnen. Erste Priorität in Slowenien hat nun also: Aufräumen. EU und Nato helfen dabei, auch viele Nachbarländer schicken Gerät und Helfer. Die Ukraine hat einen Transporthubschrauber angeboten.

Sechs Tote - Slowenien bat um Hilfe aus dem Ausland

Slowenien hatte am Wochenende um Hilfe aus dem Ausland gebeten. Anhaltende schwere Regenfälle hatten Flüsse und Gewässer über die Ufer treten lassen. Überschwemmungen und Erdrutsche richteten enorme Schäden an. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, an der Mur brach ein Damm. Die Zahl der Todesopfer bei den schlimmsten Überschwemmungen seit 30 Jahren ist auf sechs gestiegen. Auch in den Regengebieten Österreichs blieb die Lage kritisch.

Wegen der schweren Unwetter hatte Slowenien die EU und die Nato um Hilfe gebeten. Um bei der Überwindung der Katastrophe zu helfen, brachen Einsatzkräfte aus Deutschland und anderen Staaten am Montag in das Krisengebiet auf. Die slowenische Regierung habe entsprechende Angebote des Technischen Hilfwerks (THW) akzeptiert, erklärte das Bundesamt im Onlinedienst Twitter, der in "X" umbenannt wurde. Das THW hat, wie es am Montag mitteilte, ein Team mit Experten aus mehreren Bundesländern und aus verschiedenen Fachbereichen zusammengestellt - unter anderem für Bergung und Räumung.

THW-Kräfte aus Bayern am Einsatz beteiligt

Das THW Rosenheim zieht nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann Einsatzkräfte aus zehn Ortsverbänden zusammen, darunter Freising und Berchtesgaden.

Das THW Freising hat seine Experten für Brückenbau bereits nach Slowenien losgeschickt, um sich ein Bild von den Hochwasserschäden an der Infrastruktur zu machen. Das teilte ein Sprecher des THW-Ortsverbandes dem BR auf Anfrage mit. Ab dem heutigen Nachmittag werde ein Einsatztrupp vom Freisinger Ortsverband die entsprechenden Geräte und Brückenteile packen und sobald wie möglich ins Einsatzgebiet fahren.

Das Team vom THW Berchtesgadener Land, das auf Bergungsarbeiten spezialisiert ist, ist am Montag nach Slowenien gestartet. Es handelt sich um einen Hilfskonvoi mit drei Fahrzeugen und sieben ehrenamtlichen Helfern. Ein Auflieger transportiert einen von den slowenischen Behörden angeforderten Schreitbagger. Das ist eines von zwei Spezialgeräten des THW, die immer wieder bei Katastrophenlagen angefordert werden. Der Schreitbagger, auch Spinnenbagger genannt, kann sich in schwierigstem Gelände fortbewegen und Arbeiten durchführen. Ab heute soll er zum Einsatz kommen.

Hilfe über EU-Katastrophen-Hilfsfonds? Slowenien erfüllt Kriterien

Der Ministerpräsident Sloweniens, Robert Golob, kündigte an, den Staatshaushalt umzuschichten: Weniger ökologische Wirtschaft und Klimaschutz, mehr Wiederaufbau. Ein Widerspruch ist das nicht unbedingt: Die Bürgermeisterin der besonders betroffenen Gemeinde Dolnja Bistrica an der Mur, dort wo der Damm gebrochen war, erinnert daran: Der 50 Jahre alte Hochwasserschutz hätte ohnehin längst erneuert werden müssen.

Weitere finanzielle Hilfe wird wohl nötig sein. Eine Option: Der EU-Katastrophenhilfsfond. Mit einem Schaden von geschätzt einer halben Milliarde Euro erfüllt Slowenien alle Kriterien der besonderen Hilfsbedürftigkeit. EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen hat bereits Hilfe zugesagt, noch diese Woche will sie Slowenien besuchen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich im Onlinenetzwerk X "bestürzt" über die "schreckliche Hochwasserkatastrophe" in Slowenien und Österreich. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, Angehörigen und allen, die ihr Zuhause verloren haben", schrieb Scholz.

Heldengeschichten: Kindergarten und Campingplatz evakuiert

Auch die Hilfsbereitschaft vor Ort war immens. Das schildern auch Urlauber, die Unterschlupf in Notunterkünften fanden, weil ihr Campingplatz überflutet war. "Drei Tage, tagsüber und nachts, haben wir den Menschen geholfen", berichtet ein Helfer.

Die Feuerwehr rettete Kleinkinder aus einer Betreuungsstätte, die von den Fluten überrascht wurde. "Das Wasser stieg von Minute zu Minute. Es war wie im Film", berichtet ein Feuerwehrmann, "Wir, die die Kinder raustrugen, haben sie etwas beruhigen müssen. Manche waren ganz still. Manche hatten weit aufgerissene Augen. Manchen weinten und riefen ihre Eltern."

"Schlimmste Naturkatastrophe" seit 30 Jahren in Slowenien

Der slowenische Ministerpräsident Robert Golob hatte am Samstag von der "schlimmsten Naturkatastrophe" der vergangenen 30 Jahre in seinem Land gesprochen. Zwei Drittel seines Landes waren demnach betroffen.

Die Situation vor Ort erinnere ihn an die Katastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren, sagte Einsatzleiter Thorsten Meier am Montagabend im ZDF-"Heute Journal". "Wir haben auch hier weggerissene Häuser, weggerissene Brücken und ein großes Maß an Zerstörung in dem Bereich, wo das Hochwasser durchgegangen ist."

Noch bis Dienstag Erdrutschgefahr in Österreich

In den Überschwemmungsgebieten im Süden Österreichs sanken indessen am Montag zwar die Wasserstände, jedoch bedrohten Erdrutsche Wohngebiete mehrerer Orte in den Bundesländern Kärnten und Steiermark. Insgesamt mehr als 300 Menschen mussten in beiden Bundesländern wegen Erdrutschgefahr ihre Wohnungen verlassen. Zugleich begannen die Aufräumarbeiten, unter anderem mussten Strommasten gerichtet werden. Die Erdrutschgefahr werde noch bis Dienstag anhalten, hieß es von den Behörden in Kärnten.

Mit Informationen von dpa und AFP