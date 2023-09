Wiesn-Bedienung: 13 Maßkrüge mit Bier machten sie berühmt

Über Nacht berühmt – eine Floskel, die oft bemüht wird und doch meist nicht so wirklich stimmt. Auf Verena Angermeier trifft sie jedoch zu wie auf nur wenig andere: Vor knapp einer Woche lud die Wiesn-Bedienung ein Video von sich auf der Videoplattform TikTok hoch. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Video Millionen mal geklickt – mittlerweile hat es fast 60 Millionen Aufrufe (Stand Dienstagmittag). "Dass dieses Video so derart durch die Decke ging, mit dem habe ich nicht gerechnet", berichtet Angermeier.

Die 13 Maßkrüge stemmt sie mit überraschender Leichtigkeit

In dem Video zu sehen: Verena Angermeier, wie sie hastig vor sich Maßkrüge zurechtrückt, die sie gleich raus ins Zelt schleppen wird. Irgendwann sind es neun, man denkt sich, das reicht doch jetzt, doch schon zapft der Kollege die nächste Maß und schiebt sie ihr hin. Am Ende bildet Angermeier zwei Kränze aus jeweils sechs Maßkrügen, hebt sie geschickt aufeinander. Dann kommt noch die letzte Maß als Turmspitze obendrauf. Mit überraschender Leichtigkeit stemmt Angermeier die 13 Maßkrüge und läuft los. Ihr Kopf verschwindet hinter der Maßkrug-Pyramide, aber nichts wackelt. Man sieht: Sie macht das nicht zum ersten Mal. "Ich bin mit frischen 18 Jahren auf die Wiesn", berichtet die 30-Jährige. Seitdem bediene sie dort jedes Jahr, anzutreffen ist sie im Schützenzelt.

Sie trainiert im Reitstall statt im Fitnessstudio

Doch Angermeier bedient nicht nur auf der Wiesn, die ja die Champions League für Bedienungen ist: "Ich arbeite von April bis Oktober fast jedes Wochenende auf Volksfesten bei uns in der Region", so die Niederbayerin. Ein leerer Maßkrug wiegt etwa 1,3 Kilogramm. Ein voller sollte dementsprechend – wenn er denn wirklich gut eingeschenkt ist – etwa 2,3 Kilogramm wiegen. Verena Angermeier schleppt demnach jeden Tag unzählige Male eine knapp 30 Kilogramm schwere Pyramide aus Krügen, die sie vorbei an taumelnden und tanzenden Wiesn-Gästen zu den Tischen balanciert.

Extra ins Fitnessstudio Gewichte heben geht sie, wie sie BR24 berichtete, dafür nicht: Das regelmäßige Bedienen sei Krafttraining genug. "Außerdem habe ich einen Sohn, den ich rumtrage, und ein Pferd, mit welchem ich aktiv im Turniersport bin. Reiten benötigt auch ziemlich viel Kraft." Den Weltrekord im Maßkrug-Tragen erzielte 2017 Oliver Strümpfel, der beim Gillamoos in Abendsberg 29 Maßkrüge stemmte.

Gäste bestellen "extra mehr", weil sie Fotos machen wollen

Zu Verena Angermeiers Berühmtheit haben sicherlich bestimmte Geschlechterklischees beigetragen, die viele im Kopf haben: Es überrascht und beeindruckt, wenn eine zierliche Frau – Angermeier wiegt laut eigener Aussage knapp 50 Kilo – so viel Gewicht stemmen kann. Mit der Berühmtheit auf TikTok wuchs auch das mediale Interesse: Sogar ausländische Medien wie "The Telegraph" berichteten über Verena Angermeier. Sie ist jetzt eine Attraktion auf der Wiesn. So komme es manchmal vor, "dass Leute extra mehr bestellen, weil sie Fotos machen wollen". Auch vor dem Zelt würden Menschen Bilder von ihr machen. Und auch Prominente wie Profifußballspieler würden sie erkennen. Das Verhältnis zu ihren Kolleginnen und Kollegen habe sich deswegen aber nicht verschlechtert, im Gegenteil: "Mich haben viele Mädels gefragt, wie es technisch geht, und jetzt trägt es die eine oder andere auch."

Keine Verschnaufpause nach der Wiesn

Die Arbeit auf dem Oktoberfest ist für Bedienungen einen Belastungstest. Abends sei Verena Angermeier immer "ziemlich erledigt" und schlafe meist gleich ein. Teilweise schaffe sie es nicht mal mehr, ihrem Mann zu schreiben. Auch nach der Wiesn bleibt ihr nicht viel Zeit zum Auftanken: Danach habe sie nur zwei Tage frei, dann geht der Alltag wieder los: Verena Angermeier stemmt nämlich nicht hauptberuflich Maßkrüge, sondern arbeitet, wie sie berichtet, als Projektmanagerin in einer Softwareentwicklungsfirma.

