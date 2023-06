Aiwangers scharfe Worte gegen geplantes Heizungsgesetz

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat das geplante Heizungsgesetz und die Berliner Bundespolitik bei einer Demonstration am Samstag in Erding scharf kritisiert. Dafür erntete er viel Applaus. Kritiker werfen dem stellvertretenden Ministerpräsidenten aus Niederbayern Populismus und fehlende Abgrenzung nach rechts vor.

Aiwanger spricht auch vor Rechtsextremen

Aiwanger sagte auf der Veranstaltung, an der laut Beobachtern auch AfD-Anhänger, Querdenker und Rechtsextreme teilnahmen: "Wir können nicht weiter zuschauen, wie diese Grün dominierte Ampel Deutschland an die Wand fährt." Die Grünen wollten nicht das Klima retten, sondern Eigentum und Wohlstand zerstören.

Das Heizungsgesetz bezeichnete Aiwanger als "Wahnsinn", es müsse "in die Tonne getreten" werden. Der Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident bedankte sich bei den Menschen vor Ort: In Erding sei der Stein ins Rollen gebracht worden, der diesem Gesetz den Boden unter den Füßen wegziehen werde.

Auch übte er Kritik an der demokratisch gewählten Regierung. Wörtlich sagte der Freie-Wähler-Chef dessen Partei laut jüngstem Bayerntrend bei zwölf 12 Prozent liegt: "Jetzt ist der Punkt erreicht, wo die große schweigende Mehrheit sich die Demokratie zurückholen muss und denen in Berlin sagen: 'Ihr habt ja wohl den Arsch offen da oben.' Wir wollen unsere Demokratie zurückholen."

Scharfe Kritik an der Ampelregierung

Die Folgen von Corona und Ukrainekrieg seien noch nicht bewältigt, da werde schon "die nächste Sau durchs Dorf getrieben". Aiwanger warf der Ampel vor, sie wolle "dieses Land spalten und an die Wand fahren". Außerdem sagte er Richtung Bundesregierung, sie solle sich "endlich an die Seite der normalen Bevölkerung" stellen. Wenn die Regierung einen Funken Anstand hätte, würde sie zurücktreten, so der Freie-Wähler-Chef. Er sprach von "Berliner Chaoten", die das Land spalten wollten.

Seine Kritik richtete sich auch gegen die Medien, die seiner Meinung nach "nicht an der Seite der normalen Bevölkerung" stünden.

Vom Publikum - etwa 13.000 Menschen waren laut Polizeiangaben zur Demo nach Erding gekommen - gab es viel Zustimmung für den Freie Wähler-Chef. Während Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und FDP-Landeschef Martin Hagen ausgebuht wurden, johlte die Menge – vor allem dann, wenn es nicht um das Heizungsgesetz, sondern um Aiwangers Generalkritik ging.

Opposition und Gegen-Rechts-Bündnis kritisiert Aiwanger

SPD und Grüne warfen Söder und Aiwanger "destruktiven Populismus" und "Stimmenfischen am rechten Rand" vor. "Keine eigenen Vorschläge, stattdessen Ängste schüren und erneut Stimmen am rechten Rand fischen: Das zahlt am Ende beim Original ein", warnte zum Beispiel Grünen-Landeschef Thomas von Sarnowski auf Twitter.

Das Informationsportal über Rechtsextremismus in Bayern, "Endstation Rechts", twitterte von der Veranstaltung: "Aiwanger stellt seine Rede gar unter das Motto ´Rettung der Demokratie`, ist mit Medienschelte kurz vor ´Lügenpresse`. Inhalte hatte er keine. Pfiffe kassierte der Populist keine."