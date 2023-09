Oberleitungsschaden: "Von Reisen von oder nach München absehen"

Aufgrund einer Beschädigung der Oberleitung bei Laim kann der Münchner Hauptbahnhof derzeit nicht angefahren werden. Das betrifft sowohl den Regional-, als auch den Fernverkehr. Zudem sind aktuell keine Zugfahrten zwischen München-Pasing und dem Münchner Hauptbahnhof sowie auf der Stammstrecke möglich. Wie eine Sprecherin der Bahn auf BR24-Anfrage erklärte, können die Züge wegen eines Oberleitungsschadens weder in den Bahnhof ein- noch ausfahren.

Großes Gedränge im Hauptbahnhof

Betroffen ist auch die Stammstrecke der S-Bahn. Sie ist zwischen Pasing und dem Ostbahnhof gesperrt. Die Züge enden vorzeitig – nach Möglichkeit an Haltestellen, wo die Fahrgäste auf U-Bahn, Tram oder Bus umsteigen können. In der Bahnhofshalle herrschte am Donnerstagmittag großes Gedränge, vor dem Reisezentrum reihten sich die Menschen in einer langen Schlange ein. Großer Andrang herrschte auch an den Trambahnhaltestellen rund um den Hauptbahnhof.

Die DB-Sprecherin konnte nicht sagen, wie lange die Reparatur dauern wird. Auch die Ursache des Schadens ist bislang nicht bekannt. Man arbeite mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung. Auf ihrer Homepage empfiehlt die Bahn zum jetzigen Zeitpunkt "von Reisen von oder nach München abzusehen."

Bahn rechnet mit "hohen Verspätungen"

Laut Bahn müssen die Fahrgäste mit "hohen Verspätungen" rechnen. Zudem komme es zu Zugausfällen. Die Bahn weist darauf hin, dass für die Dauer der Störung die DB-Fahrscheine auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt werden. Techniker der Deutschen Bahn sind vor Ort, um das konkrete Schadensbild zu prüfen. Eine Prognose, wann der Zugverkehr wieder starten kann, sei laut Mitteilung der DB aktuell nicht möglich.