Rückblick 2021: Desinformation zu Pandemie, Impfung und Wahl

Mit der Behauptung, eine Energiewende in Deutschland hin zu mehr erneuerbarem Strom würde die Gefahr eines Blackouts erhöhen, hat sich der #Faktenfuchs in diesem Jahr auseinandergesetzt, wie auch in einer zweiteiligen Recherche mit der Frage, ob es Zensur in Deutschland gibt.

Fazit & Ausblick

2021 war für viele Menschen ein forderndes, anstrengendes Jahr. Auch aus Perspektive der Faktenchecker gab es viele Herausforderungen. Die Flut an Desinformation, die im Internet kursiert, erreicht stetig neue Höhen. Mit Beginn der Impfkampagne gab es ein neues Thema, das sich auch mit Blick auf die dazu kursierenden Falschinformationen das ganze Jahr über gehalten hat.

Die Umstände der Pandemie haben sich stetig und teilweise rasend schnell verändert. Neue Virusvarianten sowie sich wandelnde Erkenntnisse zur wissenschaftlichen Beurteilung der Pandemie haben eine Menge an Information sowie Desinformation erzeugt, bei der man schnell den Überblick verlieren kann. Der #Faktenfuchs hat im Laufe des Jahres immer wieder versucht, diesen Überblick für die Leser und User zu bieten.

Die Bundestagswahl wurde ebenfalls von Desinformation begleitet. Schon früh wurde die Zuverlässigkeit von demokratischen Institutionen, der Briefwahl oder den Wahlhelfern infrage gestellt, auch bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gab es Vorwürfe des Wahlbetrugs. Die Spitzenkandidaten sahen sich während des Wahlkampfs mit falschen Zitaten oder gefakten Fotos oder Videos konfrontiert.

Über das Jahr hinweg haben sich die Anhänger von Verschwörungstheorien sowie die Gegnerinnen der Corona-Maßnahmen radikalisiert, wie wir in dieser Recherche zeigen. Die Stimmung in einschlägigen Chatgruppen wird zunehmend aggressiver.

Diese radikalisierte Stimmung wird von Desinformation befeuert. Auch im kommenden Jahr wird aller Voraussicht nach die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Falschbehauptungen im Netz noch eine Rolle spielen. Der Vormarsch der Virusvariante Omikron und eine möglicherweise kommende allgemeine Impfpflicht könnten dabei zwei der Themen sein, die der #Faktenfuchs im Blick haben wird. Auch in 2022 werden wir verbreitete Behauptungen, Gerüchte, Fakes und Verschwörungstheorien überprüfen und richtigstellen.