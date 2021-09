Faktenfuchs: Der Faktencheck zum Triell bei ARD und ZDF

Laschet: Einheits-Krankenversicherung macht Gesundheitssystem schlechter

Behauptung: "Die Einheitsversicherung, die wir haben in Europa - in Dänemark, in Großbritannien - haben ein schlechteres Gesundheitssystem zur Folge."

Hintergrund: Laschets Behauptung, dass ein Einheitssystem im Gesundheitswesen zu einer schlechteren Versorgung führt, ist - ausgehend von seinen angeführten Belegen - teilweise falsch. Die beiden Beispiele Großbritannien und Dänemark zeigen, dass ein Einheitssystem sowohl funktionieren als auch Schwächen haben kann.

Im Vereinigten Königreich und in Dänemark wird das jeweilige Gesundheitssystem zum Großteil über Steuergeld und nicht über Sozialbeiträge finanziert. In Großbritannien hat jeder Bürger Zugang zum National Health System (NHS). Es gibt aber auch in diesen Ländern die Möglichkeit von privaten Zusatzversicherungen, zum Beispiel für Zahnbehandlungen.

Der marode Zustand des NHS mit seinen vielen Problemen ist Dauerthema in Großbritannien, so sind zum Beispiel die Wartezeiten für Operationen in Kliniken im Vergleich zu Deutschland lange. Dänemark dagegen hat keine solchen schwerwiegenden Probleme und ist eines der weltweit fortschrittlichsten Länder in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Im Euro Health Consumer Index, einem Ranking von Gesundheitssystemen, erstellt von einem schwedischen Thinktank, lag Dänemark 2018 auf dem vierten Platz mit 855 von 1000 möglichen Punkten. Großbritannien landete auf Rang 16 mit 728 Punkten. Zum Vergleich: Deutschland liegt in dieser Bewertung auf Platz 12 mit 836 Punkten. Alle drei Länder geben ähnlich viel Geld für ihr Gesundheitswesen aus, gerechnet nach dem Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Und auch die Lebenserwartung für Neugeborene bewegt sich in allen drei Ländern fast im gleichen Rahmen, zwischen 78 und 82 Jahren.

Fazit: Teilweise falsch. Eine einheitliche Krankenversicherung hat nicht automatisch ein schlechtes Gesundheitssystem zur Folge.