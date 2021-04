Faktenfuchs: Leere Flure zeigen nicht die Corona-Lage

Sie laufen ohne Masken durch Kliniken und filmen teilweise leere Gänge und Zimmer: In sozialen Netzwerken teilen User immer wieder Videos, in denen Menschen ohne Genehmigung in Krankenhäusern filmen. Schon zu Beginn der Pandemie tauchten solche Videos auf - nun verbreiten sich neue Aufnahmen, auch aus bayerischen Kliniken. Die Filmenden behaupten zum Beispiel in den Videos, dass in den Krankenhäusern alles ruhig sei und keine Gefahr der Überlastung bestehe. Doch auf den Aufnahmen sind nicht die Bereiche zu sehen, in denen Corona-Patienten behandelt werden.

Der neueste Fall: Ein Mann filmt sich ohne Mund-Nase-Bedeckung auf einem Krankenhausflur und sagt: "Mal gucken, wann der erste Klugscheißer kommt." Damit meint er offenbar Menschen, die ihm sagen, dass er im Krankenhaus eine Maske tragen solle. Sein T-Shirt ist mit einem Symbol bedruckt, das er das "Zeichen der Wahrheit" nennt. Vermarktet werden Artikel mit dem Symbol vom Verschwörungsideologen Heiko Schrang, der sich im "Dritten Weltkrieg" wähnt und in seinen Büchern die Verschwörungstheorie der "Neuen Weltordnung" verbreitet.

Eine knappe Minute filmt der Mann in ambulanten Wartebereichen und am Haupteingang der Klinik, sieht das als Beweis, dass "gar nichts los" sei, und stellt die Frage in den Raum, ob es überhaupt überlastete Krankenhäuser gebe. In Bereichen, in denen Covid-Patienten untergebracht sind, filmt er nicht. Das Video verbreitet sich seit Mitte Februar auf Telegram.