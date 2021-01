Faktenfuchs: Nein, beim Impfen werden keine Mikrochips gesetzt

Eine alte Patentanmeldung für elektronische Chips unter der Haut

In der Regel werden Patentanträge laut Deutschem Patentamt nach 18 Monaten veröffentlicht, so auch der Antrag des Mannes aus Saudi-Arabien. Sein Antrag vom 30. Oktober 2007 ist noch immer unter diesem Link aufrufbar.

In seinem Antrag erklärt der Erfinder, wie er elektronische Chips in den Körper des Menschen zur Bestimmung seines geografischen Aufenthaltsortes implantieren will. Teilweise könne man die Chips auch mit einer sogenannten "Strafkammer" versehen, die mit Gift oder Explosivstoffen gefüllt seien, um Personen sogar zu töten. Als Begründung für sein Patent gibt der Erfinder unter anderem Sicherheitsprobleme in seinem Heimatland Saudi-Arabien an: Terrorismus, illegale Aufenthalte etwa nach einer Pilgerfahrt oder politische Widerstände. Über chiffrierte Wellen, die an einen Satelliten geschickt werden, sollte es laut Erfinder möglich sein, den Aufenthaltsort und die Identität der Person zu analysieren.