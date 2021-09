Sind Reiserückkehrer verantwortlich für die Corona-Zahlen?

Die Ferienzeit in Deutschland neigt sich dem Ende zu, in vielen Bundesländern hat die Schule bereits wieder begonnen. Aus dem Urlaub bringen manche jedoch nicht nur Souvenirs und schöne Erinnerungen mit - sondern auch das Coronavirus. Besonders stark hat das die Stadt Rosenheim getroffen. Während anderswo in Oberbayern die Sieben-Tage-Inzidenz bei 60 lag, war sie in Rosenheim auf 197 geklettert (Stand 26.08.2021). 70 Prozent der registrierten Neuinfektionen gingen zu diesem Zeitpunkt auf Reiserückkehrer zurück, sagte eine Sprecherin der Stadt dem BR.

Die Zahlen dazu liefert das Gesundheitsamt - dies fragt die Betroffenen, wo sie sich angesteckt haben könnten. Teils wird das Infektionsland auch durch die digitale Reiseanmeldung übermittelt, zu der Reiserückkehrer aus Hochrisiko- oder Virusvariantengebieten verpflichtet sind.

Von den Reiserückkehrern gab der Großteil (89 Prozent) die Länder des ehemaligen Jugoslawiens (das sind Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Kosovo) oder Albanien als wahrscheinliches Infektionsland an. Reiserückkehrer aus Spanien, Frankreich oder Italien hätten mit den gestiegenen Werten dagegen nichts zu tun, so die Sprecherin.

In einer Pressekonferenz am Dienstag, 31.08.2021, sprach der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ebenfalls explizit die Reiserückkehrer an.

"Der Grund warum die Zahlen wieder ansteigen ist eindeutig. (...) Diejenigen Regionen, die besonders hohe Inzidenzen haben, beispielsweise Rosenheim, Memmingen, Schweinfurt, deuten darauf hin, dass es sehr stark mit Reiserückkehrern zusammenhängt." - Markus Söder

Ist das Infektionsgeschehen in Rosenheim und anderen Regionen beispielhaft für einen bayernweiten oder gar bundesweiten Trend? Wie stark beeinflussen Reiserückkehrer die Corona-Zahlen in ganz Deutschland? Der #Faktenfuchs hat recherchiert.

Die meisten bayerischen Landkreise verzeichnen Infektionen bei Reiserückkehrern

Laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium haben Reiserückkehrer in den meisten bayerischen Landkreisen einen Anteil am Infektionsgeschehen. Im Zeitraum zwischen dem 11. und dem 25. August 2021 seien in 76 von 96 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten Meldefälle mit einer wahrscheinlichen Ansteckung im Ausland verzeichnet worden.

Wie hoch dieser Anteil ist, schwankt aber stark: Den höchsten Anteil in diesem Zeitraum verzeichnet demnach die Stadt Coburg mit 63,2 Prozent der Neuinfektionen, die auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind. In Rosenheim lag der Anteil in diesem Zeitraum bei 44,6 Prozent. Es gibt aber auch Landkreise, in denen Reiserückkehrer kaum eine Rolle spielen, in Nürnberg machten sie nur 0,2 Prozent der Corona-Fälle aus, so ein Ministeriumssprecher.

Bei diesen Zahlen gibt es jedoch eine Einschränkung: Die Gesundheitsämter wissen nicht von jedem Corona-Infizierten, wo er oder sie sich angesteckt haben könnte. In den letzten vier Wochen (Stand 25.08.2021) gaben Infizierte laut Bayerischem Gesundheitsministerium in rund 66 Prozent der Fälle in Bayern einen wahrscheinlichen Ort der Ansteckung an, das waren insgesamt 9.058 Corona-Fälle.

Beim Großteil der Fälle (6.793 Fälle) ist Deutschland als wahrscheinlichster Ort der Ansteckung vermerkt. In 2.265 Fällen in Bayern fand die Ansteckung am wahrscheinlichsten außerhalb Deutschlands statt. Am häufigsten wurde eine Infektion in Kroatien (507 Fälle), Kosovo (361 Fälle), der Türkei (265 Fälle) in Nordmazedonien (128 Fälle) und in Italien (124 Fälle) als wahrscheinlich angegeben.

Bundesweit machen Reiserückkehrer zwölf Prozent aller Corona-Infektionen aus

Für ganz Deutschland gesehen sind die fünf Infektionsländer, die am häufigsten angegeben wurden (bezogen auf die Fälle in den letzten vier Wochen mit Stand 31.08.2021):

Türkei (5.132 Fälle)

Kosovo (4.068 Fälle)

Kroatien (2.064 Fälle)

Nordmazedonien (1.363 Fälle)

Italien (780 Fälle)

Deutschland ist mit 65.784 Fällen in den letzten vier Wochen immer noch mit Abstand das Land, das am häufigsten als wahrscheinlicher Infektionsort angegeben wird.

Aber auch das Robert Koch-Institut (RKI) kennt nur von knapp der Hälfte der Fälle den wahrscheinlichen Infektionsort. Das geht aus dem Lagebericht des RKI hervor, der jede Woche veröffentlicht wird. Das RKI unterscheidet deshalb zwischen dem Anteil der Reiserückkehrer unter den Fällen mit bekanntem Infektionsort, das waren in der Woche vom 16. bis 22. August (33. Meldewoche) 27 Prozent, und dem Anteil der Reiserückkehrer unter allen Fällen, das waren 14 Prozent.

In der Woche vom 23. bis 29. August (34. Meldewoche) sank der Anteil der Reiserückkehrer bereits wieder leicht, auf 22 Prozent der Fälle mit bekanntem Infektionsort und zehn Prozent aller Corona-Fälle.

Experten sind unsicher, welche Rolle Reiserückkehrer spielen

Dokumentiert ist deutschlandweit also nur für knapp die Hälfte der Fälle, wo sich die Person angesteckt haben könnte - von der anderen Hälfte wissen wir es nicht. Das ist für die Bewertung der Rolle der Reiserückkehrer und vor allem der häufigsten Infektionsländer relevant, sagt der Epidemiologe Timo Ulrichs an der Akkon Hochschule in Berlin. Da könne man nur die wirklich dokumentierten Fälle zählen und bei den anderen nur spekulieren.

Die Grafik zeigt den Anteil der Reiserückkehrer in den letzten Wochen: