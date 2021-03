Faktenfuchs: Keine Mehrfachzählung von Corona-Infizierten

Die Behauptung:

Die Ärztin nennt in dem Video ein Beispiel: Wenn sich ein Corona-Positiver erneut testen lässt, um etwa wieder arbeiten gehen zu können, und dieser Test abermals positiv ausfällt, werde er vom Gesundheitsamt anonymisiert an das RKI übermittelt. Am Ende tauche der bereits positiv Getestete "in den Medien" als Neuinfizierter auf. Dies liege an der Anonymisierung der Daten. Angeblich könne der positive Test daher nicht zugeordnet werden. Das habe zur Folge, dass die Fallzahlen anstiegen. Dadurch, so die Behauptung, entspreche die Statistik des RKI nicht den tatsächlichen Zahlen.

Das Video verbreitet sich vor allem über private Messenger-Dienste wie WhatsApp, aber auch über soziale Netzwerke. Stefan Homburg, ein Finanzprofessor der Universität Hannover, hat das Video auf Twitter gepostet, wo es bereits etwa 1.000 Mal geteilt wurde (Stand 11. März). Homburg stand für seine Aussagen zur Verharmlosung der Corona-Pandemie und für die Verbreitung von Falschnachrichten bereits häufiger in der Kritik.

Die Fakten:

Wird ein Mensch positiv auf SARS-CoV-2 getestet, muss das Labor dem Gesundheitsamt den Infizierten namentlich nennen. Im Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist geregelt, welche Daten des positiv Getesteten dem Gesundheitsamt übermittelt werden: Neben dem Namen sind das unter anderem Adresse und Kontaktdaten.

Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) schreibt dazu auf #Faktenfuchs-Anfrage: "Es kommt vor, dass Personen mehrfach (positiv) getestet werden. Es erfolgt dann eine Bewertung, ob es sich um eine Neuinfektion handelt oder ob es sich um den Nachweis einer bestehenden Infektion handelt." Der Nachweis einer bestehenden Infektion wird laut LGL zwar erfasst, aber nicht als neuer Fall gewertet.

Die Anonymisierung der Daten erfolgt laut LGL erst nach dieser Bewertung. Weitergeleitet werden nur die tatsächlichen Neuinfektion: “Die von den Gesundheitsämtern (...) übermittelten Daten wiederum werden so an die Landesbehörde weitergegeben, dass die Landesbehörde keine Rückschlüsse auf die Person ziehen kann. Die Landesbehörde wiederum übermittelt nach IfSG diese Daten an das Robert Koch-Institut.” Das RKI bestätigt diesen Ablauf auf #Faktenfuchs-Anfrage. Bei den Meldedaten handele es sich um die Anzahl von Fällen, nicht um die Anzahl positiver Tests:

"Die Zahl positiver Tests ist übrigens auch deutlich höher als die Fallzahl." Sprecherin des Robert Koch-Instituts auf #Faktenfuchs-Anfrage