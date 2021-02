Faktenfuchs: Wer sind die Infektionstreiber?

Kriegel erläutert seine Grafik anhand eines Beispiels: "Eine Person im Supermarkt mit Maske hat ein Risiko mit dem Wert kleiner oder gleich 1. Das bedeutet, dass sich in dieser Situation maximal eine weitere Person anstecken wird. Im Vergleich dazu hat das Mehrpersonenbüro mit einer 50 % reduzierten Belegung, aber ohne das Tragen einer Maske am Arbeitsplatz, einen Wert von 8. Das bedeutet, dass das Risiko in dieser Situation 8-mal höher ist als im Supermarkt."

Ein Theaterbesuch sei – betrachtet anhand dieser Untersuchung – nur halb so riskant wie der Einkauf im Supermarkt, vorausgesetzt das Theater sei nur zu 30% belegt und es würden Masken getragen.

Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der Isar in München, bezeichnet die Ergebnisse der Studie als "außerordentlich interessant", weil sie wichtige Fragen beantworte. Die sogenannten Treiber der Pandemie ließen sich jedoch aus der Studie nicht ableiten, sagte Spinner im Gespräch mit dem BR.

Welche Rolle spielt der Einzelhandel in der Pandemie?

Es bleibt also - auch trotz solcher Berechnungen - unklar, wer die "Infektionstreiber" sind. Das gilt auch für den Einzelhandel, für den der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger immer wieder Öffnungen fordert. So sagte Aiwanger am 8. Februar 2021 in der Bayern 2-Radiowelt: "Wenn wir derzeit in den Lebensmittelläden kein erhöhtes Infektionsrisiko sehen, weil auch über ein ganzes Jahr hinweg das Personal dort unterdurchschnittlich nur infiziert war, deutet das darauf hin, dass im Handel eben nicht viel passiert." Und Aiwanger fügte hinzu: Aus seiner Sicht passiere "sehr, sehr wenig, bis nichts", wenn Menschen im Blumenladen oder beim Schuhhändler einkauften und sich an die Hygieneregeln hielten.

Der BR24-#Faktenfuchs hat beim bayerischen Wirtschaftsministerium nachgefragt, auf welche Erkenntnisse der Minister seine Aussagen stützt. Ein Sprecher des Ministeriums verwies auf die bereits erwähnte Innenraum-Studie von Martin Kriegel und Anne Hartmann von der TU Berlin (diese wurde allerdings erst nach den zitierten Aussagen Aiwangers veröffentlicht), sowie auf das ebenfalls bereits erwähnte Epidemiologische Bulletin des Robert-Koch-Instituts vom September 2020. Danach seien mit 293 erfassten Übertragungen deutlich seltener Infektionen in Speisestätten vorgekommen als beispielsweise in privaten Haushalten mit 12.315 Fällen, argumentiert das Ministerium. Allerdings bleibt hier unberücksichtigt, dass sich Infektionen in privaten Haushalten - wie oben erläutert - besser erfassen lassen als außerhalb.

Außerdem verwies das Wirtschaftsministerium in seiner Antwort an den #Faktenfuchs auf zwei Artikel, die im Oktober 2020 bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) sowie im Februar 2021 in der Zeitschrift "Arbeitsschutz in Recht und Praxis" erschienen sind. Danach sei, so fasst das Ministerium in der Antwort an den #Faktenfuchs zusammen, für den Einzelhandel eine "gemittelte Infektionshäufigkeit von 0,6 Prozent errechnet"; damit sei die Infektionshäufigkeit in dieser Branche geringer als in der Gesamtbevölkerung mit 0,8 Prozent.