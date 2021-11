Faktenfuchs: Radikalisieren sich die Maßnahmen-Gegner?

Nachrichten wie diese zeigen, wie extrem sich Einzelne in der Szene der Maßnahmen- und Impfgegner äußern. Experten wie Pia Lamberty und Michael Blume beobachten das vor allem für die Gruppe der Querdenker. Diese, so Lamberty, sei eigentlich nur eine Untergruppe der Impf- und Maßnahmen-kritischen Szene. Querdenken habe in den letzten anderthalb Jahren aber so erfolgreich mobilisiert, dass sie allmählich zum Synonym für Maßnahmen-Kritiker insgesamt geworden seien.

Querdenken ist also wichtig, weil sich an der Bewegung wie in einem Brennglas beobachten lässt, wie die Szene insgesamt sich verhält. Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, macht einen zweigeteilten Effekt aus: Es sei eindeutig so, "dass die Zahl der sogenannten Querdenker schrumpft. Die Leute, die noch einigermaßen vernünftig sind, steigen aus. Aber die Leute, die schon länger drin sind, werden radikaler, lauter und auch gewaltbereiter."

Das ist auch deshalb besorgniserregend, weil die Querdenken-Bewegung schon immer zumindest in Teilen radikal war. Seit April 2021 wird die Bewegung bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Verbindungen zu "Reichsbürger-" und "Selbstverwalter"-Organisationen sowie Rechtsextremisten würden in Kauf genommen oder explizit gesucht. Allerdings hat auch der Verfassungsschutz sich mit der Bewertung schwergetan, berichtete damals die "Tagesschau" - weil die große Mehrheit der Querdenker eben keine Extremisten seien.

Der Eindruck, für die "schweigende Mehrheit" zu sprechen, bröckelt immer mehr

Blume sagt, bei einer Bewegung, die sich über Internetgruppen und Telegram organisiere, funktionierten die Demonstrationen "gewissermaßen wie kultische Ereignisse, wo die Leute zusammenströmen und sich davon überzeugen, sie würden für die schweigende Mehrheit sprechen". Dieser falsche Eindruck sei in den vergangen Monaten zusammengebrochen, da sich die Mehrheit der Deutschen habe impfen lassen. Laut dem ARD-DeutschlandTrend von Anfang November befürwortet inzwischen sogar mehr als die Hälfte der Deutschen eine Impfpflicht. "Das heißt, sie können nicht mehr behaupten, sie würden für die schweigende Mehrheit sprechen", so Blume.

Die Anhänger der Querdenker reagierten darauf unterschiedlich. Blume befürchtet, dass wir in den nächsten Monaten "eine weitere Radikalisierung und auch Gewalt erleben" werden. Der Mord an dem 20-jährigen Kassierer einer Tankstelle in Idar-Oberstein sei womöglich erst ein Anfang gewesen. Die gewalttätigen Demonstrationen in Wien und Rotterdam seien ein "Vorgeschmack" gewesen. "Das kann uns auch in Deutschland passieren", sagt Blume.

Dass auch der bayerische Verfassungsschutz in den sozialen Medien einen immer aggressiveren Ton beobachtet, bestätigt der Präsident des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz, Burkhard Körner, im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Laut Körner habe die Zahl derer, die sich auf den entsprechenden Social Media-Plattformen bewegen, nicht abgenommen. Allerdings stelle auch der bayerische Verfassungsschutz fest, dass immer weniger Menschen an Demonstrationen teilnehmen würden, dafür aber die radikalen Kräfte zugenommen hätten.

"Ich denke aber, dass die Verschärfung der Corona-Maßnahmen, insbesondere auch die Diskussion über die Impfpflicht ein besonderes Mobilisierungspotential darstellt, und wir wieder mit sehr viel höheren Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen rechnen müssen", so Körner. Das habe man bei den Demonstrationen in Wien gesehen.

Gewaltpotenzial auch jenseits von Demos

Doch auch jenseits von Protesten kann es laut der Sozialpsychologin Pia Lamberty von CeMAS zu gewalttätigen Übergriffen kommen. Unter anderem medizinisches Personal wie impfende Ärzte und mobile Impfteams sowie Wissenschaftler seien Bedrohungen ausgesetzt. "Man hat das auf Telegram immer wieder, dass gegen einzelne Ärzte gehetzt wird, dass da teilweise auch Aufrufe getätigt werden mit Morddrohungen", sagt sie.

Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) zufolge schätzte das Bundeskriminalamt die "Impfgegner oder Corona-Leugner" Anfang November als "relevantes Risiko" im Zusammenhang mit Angriffen auf Impfzentren oder Arztpraxen ein. Für das dort tätige Personal bestehe die Gefahr, verbalen Anfeindungen sowie - im schlimmsten Fall - Körperverletzungen ausgesetzt zu sein. Genaue Zahlen gebe es noch nicht - aber in vielen Fällen ermittle bereits der Staatsschutz, berichtete die FAS.

Auf Telegram fallen Nachrichten wie diese auf, geschrieben in Reaktion auf einen Brief der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg: "Vielleicht sollte man den beiden 'Medizinern' mal einen Hausbesuch machen… dauert auch nur zehn Minuten…"

Doch auch andere Bevölkerungsgruppen sind von der steigenden Gewaltbereitschaft betroffen. Zum Beispiel gab es im Jahr 2020 450 antisemitische Vorfälle mehr als im Jahr zuvor. Mehr als ein Viertel dieser Fälle hatten einen direkten Bezug zur Pandemie. Das, so die Sozialpsychologin Pia Lamberty, liege auch daran, dass im Verschwörungsglauben oft antisemitische und rassistische Feindbilder herangezogen werden. "Und man sieht auch immer wieder, gerade wenn Minoritäten auf die Maskenpflicht hinweisen, dass sie auch nochmal zusätzlich rassistisch, antisemitisch, schwulenfeindlich beleidigt werden."

Gibt es auch Gegenbewegungen?

Doch während ein Teil der Maßnahmen-Gegner-Bewegung immer aggressiver wird, lässt ein anderer womöglich von seinen Positionen ab und denkt um. Dass das der Fall sein könnte, geht zum einen aus dem hervor, was Impfgegner auf Telegram selbst schreiben. In einer Impfgegner-Gruppe mit mehr als 10.000 Mitgliedern etwa das hier: "Jetzt am Wochenende sind so einige eingeknickt und haben sich impfen lassen." Doch gerade dieses "Einknicken" wird offenbar als zusätzliche Bedrohung empfunden: "Wenn die ihre 80% geimpften erreichen und uns nicht in Ruhe lassen, sollten wir uns besser auf einen Krieg vorbereiten." (SIC)