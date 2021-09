Faktenfuchs: Der Faktencheck zum Vierkampf im Ersten

Wie ungleich ist der Reichtum in Deutschland verteilt?

Behauptung: Die Spitzenkandidatin der Linken, Janine Wissler, sagte in der Diskussion um die Vermögenssteuer: "45 Familien in diesem Land besitzen so viel, wie die Hälfte der Bevölkerung."

Hintergrund: Das Statistische Bundesamt und die Europäische Zentralbank (EZB) erfassen für die Eurozone die Vermögensverteilung in verschiedenen europäischen Ländern. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat diese Daten für Deutschland, Spanien und Frankreich im Jahr 2018 mit sogenannten Reichenlisten ergänzt, zum Beispiel die aus dem US-Magazin "Forbes" oder dem deutschen "manager magazin". Dabei kommen die Forschenden zum Ergebnis: 45 Familien in Deutschland besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Darüber haben mehrere Medien berichtet.

Demnach sei die Vermögensverteilung in Deutschland ungleicher als in Frankreich oder Spanien. Ohne diese Liste kommt die EZB zu einem anderen Ergebnis, nämlich einer höheren Konzentration von Reichtum bei den Superreichen in Frankreich und Spanien im Vergleich zu Deutschland. Im SZ-Interview sagt einer der Forscher des DIW, dass exakte Zahlen zum Beispiel mit einer Vermögenssteuer erhoben werden könnten.

Während der Corona-Krise seit 2020 könnten sich laut der Schweizer Großbank UBS und des Beratungsunternehmens PwC diese Zahlen sogar noch verschärft haben, weltweit sind die Milliardäre in der Corona-Pandemie reicher geworden, auch in Deutschland.

Fazit: Abhängig von der Art der Berechnung. Das DIW zeigte im Jahr 2018, dass 45 Familien in Deutschland so viel besitzen, wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung.

In welchem Alter gehen die Menschen in Rente?

Behauptung: Die Linke möchte das Renteneintrittsalter wieder auf 65 Jahre senken. In der Diskussion nannte Spitzenkandidatin Janine Wissler den Grund für diese Forderung: "Man muss ja sagen, dass sehr viele Menschen das Renteneintrittsalter von 67 gar nicht erreichen, weil sie in den Berufen so hart arbeiten, dass sie gar nicht so lange ihrer Tätigkeit nachgehen können."

Hintergrund: Im aktuellen Bericht der Deutschen Rentenversicherung finden sich auch die Daten zum durchschnittlichen Zugangsalter bei Altersrentenzugängen für das Jahr 2020: Demnach gehen die Versicherten im Schnitt mit 64,2 Jahren in die Altersrente.

Im Jahr 2020 gingen laut dem Bericht 48,4 Prozent der Versicherten mit 63-64 Jahren in die Altersrente, also früher als regulär, und weitere 44,6 Prozent mit 65 Jahren. Schon heute geht also knapp die Hälfte der Versicherten vor dem offiziellen Renteneintrittsalter in Rente, also vor 65. Die Rente ab 67 Jahren betrifft erst die Jahrgänge ab dem Jahr 1964. Jetzt, im Jahr 2021, sind diese Menschen 57 Jahre alt. Ob sie mit 67 Jahren in Rente gehen oder früher, ist noch unklar.

Seit Jahren betonen Gewerkschaften von körperlich sehr fordernden Berufen wie die IG Bau, dass ihre Mitglieder nicht bis zum offiziellen Renteneintrittsalter durchhalten. Für diese Menschen kommt unter Umständen die Rente wegen "verminderter Erwerbsfähigkeit" in Frage.

Auch das erfasst die Deutsche Rentenversicherung. Im Jahr 2020 gingen insgesamt knapp 475.000 in Rente, mehr als 84.500 davon wegen verminderter Erwerbsfähigkeit - also etwa ein Fünftel. Dabei stehen an erster Stelle psychische Störungen, (34,8 Prozent der Fälle), dann kommen "Neubildungen", das sind Krebserkrankungen (14,4 Prozent), an dritter Stelle folgen Krankheiten des Kreislaufsystems (13,5 Prozent). Krankheiten von Skelett/Muskeln/Bindegewebe kommen an vierter Stelle, (12,5 Prozent), die durch starke körperliche Belastungen ausgelöst werden können. Welche Berufe diese Menschen hatten, bevor sie in Rente gegangen sind, ist in den Daten aber nicht erfasst.

Im Durchschnitt gingen die Versicherten mit 53,2 Jahren in Rente, wenn sie wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nicht mehr arbeiten konnten.

Fazit: Wissler nennt keine Zahl, wie viele Menschen genau das Renteneintrittsalter mit 67 nicht erreichen. De facto hatten mehr als ein Fünftel der Neu-Rentner im Jahr 2020 eine verminderte Erwerbsfähigkeit. Ob diese im Zusammenhang mit dem Beruf stehen, ist nicht klar.

Alternative Energie: Wie effizient ist Wasserstoff?

Behauptung: Im Kampf gegen den Klimawandel reichte es Janine Wissler (Die Linke) nicht, nur auf neue Technologien zu setzen, wie es FDP-Chef Christian Lindner forderte. Sie behauptete: "Es ist so, dass nur grüner Wasserstoff überhaupt sinnvoll ist, und da haben wir das Problem, dass das überhaupt nicht effizient ist."

Hintergrund: Seit Jahrzehnten gilt Wasserstoff als möglicher Weg aus der Energie- und Klimakrise. Er hinterlässt beim Verbrennen praktisch keine Abgase - und gilt damit als umweltfreundliche Alternative zu Kohle, Gas und Erdöl.

Doch was ist grüner Wasserstoff? Wasserstoff kommt nicht natürlich vor. Um ihn herzustellen, wird Wasser chemisch in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Dazu benötigt man Strom. Ist der vollständig aus regenerativen Energien hergestellt, entsteht "grüner Wasserstoff". Es gibt auch "grauen Wasserstoff", der zum Beispiel mit Kohlestrom hergestellt wird und damit nicht klimaneutral ist.

Doch bei der Herstellung von Wasserstoff geht viel Energie verloren, der Wirkungsgrad ist kleiner als 100 Prozent. Laut Bundesministerium für Bildung und Forschung sind das bei der Elektrolyse 60 Prozent. Das heißt: 40 Prozent des eingesetzten (grünen) Stroms geht verloren, 60 Prozent der Energie bleiben als Wasserstoff gespeichert. Je nachdem, wie der Wasserstoff weiter verwendet wird, muss er gelagert, transportiert, verflüssigt und dann wieder in Strom umgewandelt werden. Das bedeutet jedes Mal einen weiteren Wirkungsverlust.

Mit einem Auto könnte man zum Beispiel Wasserstoff tanken und dann in einer Brennstoffzelle in Strom umwandeln - und so das Fahrzeug antreiben. De facto wird dabei also grüner Strom in mehreren Schritten zu Wasserstoff und dann wieder zu Strom umgewandelt, mit enormen Verlusten, der Wirkungsgrad der Brennstoffzelle liegt zum Beispiel nur bei 30 bis 45 Prozent. Experten sagen deshalb, es wäre momentan sinnvoller, das Fahrzeug gleich mit Strom zu betreiben.

Denn ein E-Auto mit Akku setzt die Energie am besten um - 70 bis 80 Prozent Wirkungsgrad hat diese Technik. Beim Umweg über Wasserstoff und Brennstoffzelle wird doppelt bis dreimal so viel Strom gebraucht, um das Auto über die gleiche Entfernung zu bewegen. Je günstiger der klimaneutral gewonnene Strom zur Herstellung wird, desto besser ist auch die Bilanz für den Wasserstoff.

Fazit: Stimmt. Klimaneutral ist nur "grüner Wasserstoff", der mit Strom aus regenerativen Quellen hergestellt wird. Der Wirkungsgrad dieses Verfahrens ist momentan noch schlecht und das treibt die Kosten nach oben.