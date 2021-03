Krankenhaus-Zahlen: Sind die Jahre 2020 und 2019 vergleichbar?

Die absolute Anzahl an Patienten in den Krankenhäusern der IQM-Mitglieder ist 2020 gesunken. Im Vorjahr 2019 waren es noch rund 14 Prozent mehr. Auch die Zahl der SARI-Patienten, also der Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen (serious acute respiratory infections), ist demnach um etwa zehn Prozent zurückgegangen. Ebenso war Zahl der Intensiv- und der beatmeten Patienten in den IQM-Krankenhäusern geringer als im Vorjahr.

Die Daten werden laut IQM nach Paragraf 21 des Krankenhausentgeltgesetzes erhoben. Dabei wird die Patientenzahl aus der Zahl der Krankenhausfälle abgeleitet. Ist ein Mensch in einem Jahr zweimal im Krankenhaus gewesen, dann taucht er demnach auch doppelt in der Statistik auf.

Laut IQM sind die Zahlen für die deutschen Krankenhäuser repräsentativ, sie basieren auf etwa sechs Millionen Fallzahlen. Für einen Vergleich hat der #Faktenfuchs die Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) für 2019 und 2020 angefragt. Da die Zahlen des letzten Quartals von 2020 noch nicht verfügbar sind, lassen sich hier nur die Zahlen der ersten drei Quartale vergleichen. Die Daten der DKG bestätigen die IQM-Zahlen, lediglich zu beatmeten Patienten liegen der DKG keine Daten vor.

Unterschiedliche Gründe für gesunkene Zahlen: Kaum Grippe-Infektionen

Dass die Gesamtzahl der Patienten im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, hat mehrere Gründe. Zum einen wurden in den Hochphasen der Pandemie nicht notwendige Behandlungen verschoben. Dass 2020 weniger leicht erkrankte und mehr schwer erkrankte Patienten in die Krankenhäuser aufgenommen wurden, vermutet auch das IQM, wie eine Sprecherin dem #Faktenfuchs sagte. Dafür spräche, dass trotz geringerer Patientenzahlen im Vergleich zu 2019, mehr Menschen in den Krankenhäusern gestorben sind. Die IQM betont jedoch, dass hierzu noch weitere Studien notwendig seien.

Dass die Zahl der Patienten mit schweren akuten Atemwegsinfekten gesunken ist, ist laut IQM-Sprecherin auf die Hygienemaßnahmen zurückzuführen: "Die Maßnahmen der Hygieneregeln (AHA) (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske; Anm. d. Red.), die Isolation und Lockdown-Phasen haben selbstverständlich nicht allein Auswirkung auf die Covid-19-Infektion, sondern verhindern alle Infektionen, die einen ähnlichen Übertragungsweg haben."

Das bestätigt auch der aktuelle Influenza-Wochenbericht (Stand: KW07) des Robert Koch-Instituts (RKI). Demnach befindet sich die Zahl an schweren Atemwegserkrankungen im Vergleich zur Vorsaison auf einem "extrem niedrigen Niveau".

Die Sprecherin der IQM verweist auch auf den Anstieg derer, die an schweren akuten Atemwegserkrankung gestorben sind. In der zweiten Welle machten Covid-19-Fälle demnach 55% aller SARI-Fälle aus. Obwohl es also im Vergleich zu 2019 zehn Prozent weniger SARI-Fälle gab, ist die Zahl der daran Verstorbenen um 12 Prozent gestiegen. Nach Angaben der Sprecherin sei die Sterblichkeit des SARI im Jahr 2020 mit 15,3% signifikant höher gewesen, als mit 12,2% im Jahr 2019.

Statistische Details: Absolute Zahlen gesunken, relativer Anteil gestiegen

Dass die Zahl der intensiv behandelten und beatmeten Patienten gesunken ist, sei nur bei Betrachtung der absoluten Zahlen im Jahresvergleich der Fall. Denn "gemessen an den verminderten Krankenhausfällen ist der relative Anteil gestiegen", erklärt die Sprecherin der IQM. 2020 war der Anteil der Patienten, die intensiv oder durch Beatmung behandelt wurden, also größer.

Die IQM-Sprecherin verweist außerdem auf die geringere Anzahl an planmäßigen Operationen: "Viele Patienten, die im Rahmen von komplexen Operationen oder Interventionen normalerweise auf der Intensivstation überwacht werden, waren in diesem Jahr nicht zu finden, eben weil die Fallzahlen so abnahmen." Außerdem wurden 2020 vermehrt Patienten, die eigentlich auf eine Intensivstation kämen, auf normale Stationen verlegt.

Bedeuten geringere Patientenzahlen auch eine geringere Belastung für die Krankenhäuser?

In dem erwähnten Tweet werden die Zahlen der IQM als Beleg dafür angeführt, dass es keine Überlastung des Gesundheitssystems infolge der Corona-Pandemie gebe. Dies könne man allein aus den Zahlen nicht schlussfolgern, schreibt die Sprecherin der Initiative Qualitätsmedizin dem #Faktenfuchs: "Durch die weitreichenden Covid-19-Maßnahmen, die quasi jeden Bereich der Krankenhäuser betreffen, sind alle Prozesse von der Aufnahme bis zur Entlassung mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden."

Teilweise hätten ganze Bereiche von Krankenhäusern dafür umorganisiert werden müssen. Die Sprecherin gibt außerdem zu bedenken, dass sich auch viele Krankenhausangestellte mit SARS-Cov-2 infiziert hätten, was die Krankenhäuser zusätzlich belastet habe. Laut Lagebericht des Robert Koch-Instituts haben sich über 70.000 Menschen, die in Krankenhäusern, Praxen oder anderen medizinischen Berufen arbeiten, mit Corona infiziert (Stand: 1. März 2021).

Krankenhäuser 2020: Situation mit anderen Jahren nicht vergleichbar

Unter dem Strich ließen sich die Zahlen von 2019 und 2020 nicht vergleichen, betonen IQM und DKG. Die DKG verweist im Hinblick auf gesunkene Patientenzahlen auch darauf, dass die Behandlung eines Covid-Erkrankten nicht mit der eines normalen Patienten vergleichbar sei. Allein das Einhalten der Hygienemaßnahmen erfordere einen größeren Aufwand. Außerdem werde in den Zahlen nicht berücksichtigt, wie lange eine Person im Krankenhaus behandelt wurde. Ein Patient, der eine Nacht lang beobachtet wird, werde genauso gezählt wie jemand, der mehrere Wochen auf einer Intensivstation liegt.