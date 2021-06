Keine erhöhte Gefahr von Blackouts durch die Energiewende

Wo das Stromnetz besser werden kann

Da besteht Optimierungspotential und deshalb wird viel dazu geforscht, wie man Erzeugung und Verbrauch besser aufeinander abstimmen könnte. Etwa, wie man die überschüssige Energie speichern kann, um sie dann zu Zeiten, in denen weniger Strom vorhanden ist, nutzen zu können.

Auch für die Netzbetreiber sei das eine Herausforderung, sagte Gerald Höfer, Geschäftsführer der N-ERGIE Netz GmbH, die zu den Städtischen Werken Nürnberg gehört, dem #Faktenfuchs.

"Hierfür optimieren und verstärken wir einerseits unser Stromnetz, andererseits werden künftig noch mehr innovative Lösungen gefragt sein: zum Beispiel Batteriespeicher oder Power-to-X-Anlagen, die die Spitzenlasten im Netz abfedern können." Power-to-X-Anlagen verwandeln Öko-Strom in chemische Energieträger, zum Beispiel Wasserstoff, sodass der Strom gespeichert werden kann. Mehr dazu, wie Power-to-X funktioniert, hat der TÜV Süd hier zusammengefasst.

Höfer ist zuversichtlich, dass die Versorgungsqualität nicht darunter leiden werde. "In den vergangenen Jahren haben wir in unserem Netzgebiet bereits fast 60.000 erneuerbare Anlagen integriert, dennoch konnten wir zuletzt unsere Ausfallzeiten sogar reduzieren", so Höfer. Mit Ausfallzeiten meint er den Zeitraum, in dem Verbraucher in Deutschland keinen Strom zur Verfügung hatten. Deutschland hat insgesamt sehr geringe Ausfallzeiten - dazu später mehr.

Sicherheitsmechanismen bleiben über Energiewende hinaus bestehen

Dass es wegen der Energiewende zu einem "Blackout" kommt, halten alle vom #Faktenfuchs befragten Expertinnen und Experten für unwahrscheinlich. "Wichtig ist, deutlich zu machen: Wir haben kein Blackout-Problem”, sagte Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) dem #Faktenfuchs. Kemfert beschäftigt sich schon lange mit der Energiewende.

"Die Energieversorgungssicherheit ist auch mit einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien gesichert," so Kemfert. Ein Sprecher der Bundesnetzagentur bestätigt ihre Einschätzung in einer E-Mail an den #Faktenfuchs: "Die Energiewende und der steigende Anteil dezentraler Erzeugungsleistung haben keine negativen Auswirkungen auf die Versorgungszuverlässigkeit.” Die Netzstabilität sei etwa durch den Ausstieg aus der Nutzung von Kernenergie zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

In einer langfristigen Netzanalyse bis ins Jahr 2038 kommen die Übertragungsnetzbetreiber im Dezember 2020 zum Ergebnis, die Netzstabilität werde auch bei Fortschreiten des Kohleausstiegs nicht gefährdet. Voraussetzung dafür sei, dass die für einen sicheren Netzbetrieb erforderlichen "Systemdienstleistungen", zum Beispiel die Momentanreserve, die bislang Kohlekraftwerke bereitgestellt haben, durch neue Methoden ersetzt werden könne - zum Beispiel, wie oben beschrieben, durch Batterien. Bis es soweit ist, prüft die Bundesnetzagentur, welche Kohlekraftwerke noch nicht stillgelegt werden, um die nötige Netzsicherheit zu gewährleisten.

Um die Frage der Stromversorgung nach dem Kohleausstieg beantworten zu können ist jedoch auch eine realistische Prognose des Stromverbrauchs notwendig. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat deshalb am Tag der Deutschen Industrie am 22. Juni neue Prognosen von der Industrie gefordert. "Die Annahmen bis jetzt sind aus meiner Sicht nicht zukunftsfähig, dass der Strombedarf sich nicht vergrößert."

Manuel Baumann forscht am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zu nachhaltigen Energietechnologien. Im Gespräch mit dem #Faktenfuchs sagte er, die Regelmechanismen bzw. Sicherheitsmechanismen, die aktuell die Stabilität des deutschen Stromnetzes sicherstellen, würden auch nach der Energiewende weiter bestehen. "Sie müssen weiter bestehen, weil sie einfach ein integrativer Bestandteil des Netzbetriebes sind." Hinzu komme, dass die Energiewende nicht nur bedeute, Windkraft- und Photovoltaikanlagen ans Stromnetz anzuschließen. Stattdessen werde das ganze System intelligenter und die Prognosen würden immer genauer werden. "Das heißt, wir werden Verbrauch und Erzeugung besser aufeinander abstimmen können."

Laut Energiewende-Expertin Claudia Kemfert vom DIW kann das zum Beispiel funktionieren, indem die Verbraucher stärker eingebunden werden - etwa, indem sie Speicher bereitstellen. Das könnten Heimspeicher sein oder auch Elektrofahrzeuge.

Energiespeicher Elektrofahrzeug? Das klingt weit weg, ist aber potentiell eine Möglichkeit, Verbrauch und Erzeugung besser aufeinander abzustimmen. Wie die Elektrotechnikerin Heike Kerber vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik (VDE) erklärt, könnte das folgendermaßen aussehen: Besitzer von E-Autos laden ihren Auto-Akku nicht mehr sofort, wenn sie das Auto nach der Arbeit in der Garage parken. Stattdessen könnten Anreize wie ein niedrigerer Strompreis dafür sorgen, dass sie ihre E-Autos erst dann laden, wenn es im Netz gerade ohnehin zu viel Strom gibt, der verbraucht werden muss.

Ähnlich funktioniert das auch von der Erzeuger-Seite und wird bereits heute so praktiziert: Die Stadtwerke Rosenheim zum Beispiel optimieren die eigene Stromerzeugung und die ihrer Kunden so, dass die Anlagen genau dann Strom ins Netz einspeisen, wenn der Strompreis am höchsten ist - so kann der Gewinn maximiert werden, sagte Götz Brühl von den Stadtwerken Rosenheim dem #Faktenfuchs. Bei Wind- und Sonnenenergie ist das Optimierungspotential geringer - bei Wärme-Speichern und Biogasanlagen hingegen ist es deutlich höher.

Wie stabil ist das deutsche Stromnetz?

Das deutsche Stromnetz gilt weltweit als eines der stabilsten, auch durch Maßnahmen wie das "n-1"-Kriterium. Also die Faustregel, dass es zum Beispiel bei Stromleitungen immer einen Ersatz geben muss, falls eine ausfällt.

"Wir haben gerade dadurch eine unglaublich hohe Ausfallsicherheit", sagt Fabian Zippel vom Lehrstuhl für Erneuerbare Energie an der Hochschule Aalen. „Die Stromversorgung in Deutschland ist sehr zuverlässig", bestätigt auch ein Sprecher der Bundesnetzagentur auf eine Anfrage des #Faktenfuchs.

Um die Qualität der Stromversorgung zu bewerten, berechnet die Bundesnetzagentur den sogenannten "SAIDI" oder "System Average Interruption Duration Index" - der wichtigste Indikator zur Stromsicherheit. Er gibt an, wie lange Verbraucher pro Jahr durchschnittlich ohne Strom auskommen mussten. 2019 seien das 12 Minuten und 12 Sekunden gewesen, „die bisher niedrigsten Ausfallzeiten” seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2006, so der Sprecher.

Und das, obwohl seit 2006 der Anteil erneuerbarer Energien im Strommix deutlich ausgebaut wurde.

"Was ich ganz spannend finde ist, dass die Energiewende immer mit einer Verschlechterung der Versorgungssituation in Verbindung gebracht wird", sagt Baumann vom KIT. "Stattdessen ist die Versorgungssicherheit in Deutschland so hoch wie nie."

Ein großflächiger Stromausfall ist möglich, aber nicht wahrscheinlich

In ihrer Stellungnahme gehen die vier Übertragungsnetzbetreiber auch auf die Möglichkeit eines großflächigen Stromausfalls ein. Dafür "muss es zu einer sehr ungünstigen Verkettung zahlreicher Umstände kommen." Zwar steige der „Stress” auf das europäische Übertragungsnetz durch die Energiewende kontinuierlich, weil Energie nicht mehr wie früher dort produziert werde, wo der Strom hauptsächlich verbraucht wird. Der Strom müsse deshalb weiter transportiert werden - und es müsse öfter ins Stromnetz eingegriffen werden. Ausfälle wie der im polnischen Kraftwerk, der auch im Video des bayerischen YouTubers angesprochen wird, zeigten aber, dass "die Sicherungsmechanismen erfolgreich gegriffen und die Auswirkungen dieser Störungen auf ein Minimum begrenzt haben”, heißt es in dem Statement.

Ausgeschlossen ist das Szenario eines großen "Blackouts" also nicht - aber es ist unwahrscheinlich, wie auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bestätigt. "Auch wenn großflächige langanhaltende Stromausfälle sehr unwahrscheinlich sind, sind sie jedoch ein plausibles Szenario und müssen im Rahmen der Notfallplanung berücksichtigt werden." Das BBK veröffentliche deshalb Checklisten zur Vorsorge für einen solchen Stromausfall (zum Beispiel hier) und achte darauf, dass Akteurinnen und Akteure des Krisenmanagements auf Stromausfälle und andere extreme Schadensereignisse vorbereitet sind.

In Deutschland gab es zuletzt im November 2005 einen längeren Stromausfall. Im Münsterland hielten Stromleitungen dem Schneedruck nicht Stand, Strommasten knickten ein. Die Menschen dort mussten mehrere Tage ohne Strom auskommen. Die Ursache für den Stromausfall war damals das Schneechaos. Wenn Strommasten einknicken ist es völlig irrelevant ob der Strom von einem Atomkraftwerk oder Windrad kommt - dann sind äußere Umstände der Auslöser dafür. Mehr zum Stromausfall von 2005 finden Sie zum Beispiel hier oder hier.

Die Motivation hinter dem Blackout-Narrativ

Claudia Kemfert vom DIW hat zu Mythen rund um den Umstieg auf erneuerbare Energien geforscht. "Die Diskussion zum Blackout nehme ich wahr, seitdem ich denken kann. Damals ging es um Atomkraft, später war es die Kohlekraft, die angeblich fehlt", sagte sie. "Es ist immer die identische Diskussion, die getrieben ist von Beharrungskräften der Vergangenheit, die an ihren Geschäftsmodellen festhalten wollen."

Das Beschwören eines Blackout-Szenarios habe gezielt die Motivation, den Menschen Angst zu machen. Das kann auch einen finanziellen Hintergrund haben, wie die Expertin für Verschwörungstheorien Pia Lamberty in einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung erläutert:

Es gebe Akteurinnen und Akteure, die versuchten mit den Ängsten der Menschen Geld zu verdienen. In Prepper-Shops könnten sich "Menschen mit Notnahrung und ‘Gefahrenabwehr’-Produkten zu häufig vollkommen überteuerten Preisen vor Blackout oder anderen Krisen schützen." Prepper (abgeleitet aus dem englischen: to prepare = vorbereiten) sind Menschen, die sich systematisch für eine mögliche Krise wappnen, sich große Vorräte anlegen und sich entsprechende Ausrüstung besorgen.

Auch im Video des bayerischen YouTubers, das Ausgangspunkt für die Recherche des #Faktenfuchs war, werden "Blackout-Kits" mit Ausrüstung beworben. Am Ende des Videos warnt der YouTuber vor steigenden Preisen und Lieferschwierigkeiten und sagt: „Wer jetzt noch nicht vorbereitet hat, ist vielleicht schon zu spät dran, aber er könnte jetzt noch versuchen ein bisschen was zu reißen. Deswegen, liebe Leute, sorgt vor!”

Sponsor des Videos ist ein Hersteller für Strom-Aggregate, auf seiner Webseite bietet der YouTuber Checklisten zur Krisenvorsorge an. Auf seinem Kanal verlinkt er sogar auf seine persönliche Amazon-Seite, einen kleinen Online-Shop beim großen Online-Händler. Dort steht explizit, dass er Teil des "Amazon-Influencer-Programms" sei und Provisionen verdient. Er verdient also ganz offensichtlich Geld damit, vor einem möglichen Blackout zu warnen.

Prepper-Szene ist heterogen - es gibt aber Verbindungen nach rechts

In Mecklenburg-Vorpommern gerieten Prepper im vergangenen Jahr ins Blickfeld der Behörden, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Laut dem Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern sei die Prepper-Szene heterogen und wird nur dann vom Verfassungsschutz beobachtet, wenn sie extremistische Ziele verfolgt. Während der Corona-Krise hatten - laut dem RND-Bericht - jedoch auch Rechtsextremisten zur Vorsorge aufgerufen.

Das passt dazu, dass die Angst vor einem großflächigen Stromausfall durch die Energiewende schon seit Jahren zum Beispiel vom rechtsextremen Meinungsblog "PI-News" geschürt wird.

Was Rechte mit der Blackout-Bedrohung erreichen wollen

Robert Andreasch vom a.i.d.a-Archiv gegen Rechtsextremismus in München ordnet die Blackout-Erzählung im Gespräch mit dem #Faktenfuchs auch als Delegitimierungs-Versuch an der Regierung ein. "Rechte wollen Angst schüren und Unsicherheit", sagte er.

Auch politisch greifen Rechtspopulisten das Thema immer wieder auf. Die AfD bringe das Thema immer wieder, in geteilten Beiträgen im Netz, aber auch in der Aktuellen Stunde im Bayerischen Landtag. Auch in Wahlkämpfen nutzt die AfD das Thema, wie ein Sprecher der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München dem #Faktenfuchs schrieb. 2020 warb die Partei in München mit einem Plakat mit den Aufschriften "Keine Lust auf Blackout!" und "Energie statt Ideologie".

"Man könnte auch eine Bedrohung von außen thematisieren", so Andreasch. Darunter falle etwa die Bedrohung des Stromnetzes durch Hacker-Angriffe. "Aber es ist meistens die Energie-Diskussion oder die Diskussion um den Ausstieg aus der Atomenergie."

Neben dem finanziellen Aspekt sieht er den ideologischen Nutzen von Rechtspopulisten und Rechtsextremen, die vor dem Blackout durch die Energiewende warnen. Das Blackout-Szenario werde immer weitergetrieben, um die Bedrohung aufrecht zu erhalten. "Die müssen ja die Bedrohung, wenn sie sie einmal erzählt haben, immer steigern. Sonst interessiert es ja niemanden mehr, dann wissen es schon alle."

Der Sprecher der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus in München ergänzt: "Die Botschaften malen indirekt auch das Schreckensbild eines Zusammenbruchs der Gesellschaft an die Wand. Solche großen Ängste lassen sich seitens der Rechten gut dafür nutzen, um sich als Akteur*innen darzustellen, die mit einfachen vermeintlichen Lösungen diese Gefahr bannen."

Blackout: Nur ein Thema von vielen bei Skeptikern der Energiewende

Aber: Nicht nur Rechte und Prepper sehen die Energiewende kritisch und thematisieren einen Blackout. Welchen Stellenwert nimmt die Angst vor einem Blackout bei denjenigen ein, die sich zum Beispiel auf lokaler Ebene gegen den Ausbau erneuerbarer Energien engagieren?

Jörg Radtke, Politikwissenschaftler an der Universität Siegen forscht zu Energiewende-Konflikten und führt Interviews mit Menschen, die der Energiewende aus verschiedenen Gründen skeptisch gegenüber stehen. Im Gespräch mit dem #Faktenfuchs erzählte er, dass die Angst vor einem Blackout zwar in den Gesprächen, die er führt, geäußert werde. Im Mittelpunkt stehe sie aber nicht unbedingt. "Ich würde es als ein Argument von vielen wahrnehmen, nicht so sehr als zentrales Motiv", sagte Radtke. Ein zentrales Argument sei hingegen generell die Frage, ob es den menschengemachten Klimawandel gibt.

Fazit

Dass es wegen der Energiewende zu einem Blackout kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Das bestätigten verschiedene Expertinnen und Experten dem #Faktenfuchs. Zwar gibt es aktuell bei der Nutzung erneuerbarer Energien noch Optimierungsbedarf und vieles muss noch erforscht werden, gerade was die bessere Abstimmung von Strom-Erzeugung und -Verbrauch betrifft. Dennoch hat Deutschland eines der zuverlässigsten Stromnetze weltweit - und das, obwohl der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix seit Jahren wächst.

Grundsätzlich sind Stromausfälle in Deutschland deshalb unwahrscheinlich, weil es eine Vielzahl an Sicherheitsmechanismen gibt, die genau das verhindern sollen. Dazu zählen unter anderem die Momentanreserve, aber auch das "n-1-Kriterium", nachdem immer mindestens ein Ersatz (z.B. einer Stromleitung) vorgehalten wird.

Die Diskussion um den Blackout ist nicht neu. Sie wird dazu genutzt, Unsicherheit zu verbreiten. Diese Angst wird ausgenutzt - sei es, um finanziell davon zu profitieren, wie der bayerische YouTuber, der in seinem Video "Blackout-Kits" bewirbt, oder aus ideologischen Gründen. Die AfD zum Beispiel bringt das Thema immer wieder, ähnlich wie rechte Medien. Dahinter könnte der Versuche stecken, die Regierung zu delegitimieren.