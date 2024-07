Nahost-Ticker: Geisel-Familien von Netanjahu-Rede enttäuscht

11.55 Uhr: Unicef-Chefin fordert Sicherheit für Helfer in Gaza

Die katastrophale Lage im Gazastreifen stellt humanitäre Helfer nach Worten von Catherine Russell vor extreme Herausforderungen. "Im Gazastreifen herrschen nicht die erforderlichen Bedingungen für eine wirksame humanitäre Hilfe", sagte die Exekutivdirektorin des UN-Kinderhilfswerks (Unicef) in einer in New York veröffentlichten Stellungnahme. Die Angriffe auf die Helfer behinderten die Hilfsbemühungen zusätzlich.

Nach Angaben Russells wurden seit Kriegsbeginn mindestens 278 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen im Gazastreifen getötet. "Die Hilfe muss ungehindert fließen können und der Zugang muss regelmäßig und sicher sein", forderte sie. Stattdessen tröpfele die Hilfe nur und die Zivilbevölkerung werde nicht versorgt. Die Unterversorgung hat laut Russell zu einem Wettkampf um knappe Güter gesorgt, sowie zu Schmuggel und organisierten Plünderungen. Russell forderte eine sofortige Verbesserung der Sicherheitslage, einschließlich der Sicherheit für Hilfstransporte, sowie einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand.

11.43 Uhr: Putin empfängt syrischen Präsidenten Assad in Moskau

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen syrischen Kollegen Baschar al-Assad im Kreml empfangen. Die Beiden sprachen laut einem von der russischen Regierung veröffentlichten Video über die internationale Lage. Putin sagte demnach, es gebe eine "Tendenz zur Eskalation", die auch Syrien betreffe. Assad sagte, deswegen sei sein Treffen mit Putin wichtig. Das Gespräch fand nach Kremlangaben bereits am Mittwoch statt.

Russland hatte im Herbst 2015 in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen und half zusammen mit dem Iran Assads Regierung, im Kampf gegen Aufständische die Kontrolle über den größten Teil Syriens zurückzuerobern. Derzeit konzentriert Russland einen Großteil seiner militärischen Ressourcen auf seinen Invasionskrieg in der Ukraine, unterhält in Syrien aber weiter Stützpunkte.

11.38 Uhr: Iran - Netanjahu in den USA in den Armen seiner Unterstützer

Der Iran hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nach seiner Rede vor dem US-Kongress scharf angegriffen und dessen freundlichen Empfang in den USA verurteilt. Nasser Kanaani, Sprecher des iranischen Außenministers, warf Netanjahu vor, täglich palästinensische Kinder zu töten. Er bezeichnete ihn als "Schlächter von Tel Aviv". Dennoch werde Netanjahu vom US-Kongress mit Applaus empfangen, schrieb Kanaani auf der Plattform X. Netanjahu liege nach neun Monaten "Völkermord" in den Armen seiner Unterstützer.

Netanjahu war bei seiner Rede vor dem US-Kongress am Mittwoch mit viel Applaus empfangen worden, vor allem aus den Reihen der Republikaner. Er verteidigte dort das militärische Vorgehen im Gazastreifen und teilte verbal auch gegen den Iran aus. Er warf der Regierung in Teheran etwa vor, praktisch hinter all dem Terrorismus und den Unruhen im Nahen Osten zu stecken. Der eigentliche Feind des Irans seien die USA als Hüter der westlichen Zivilisation.

09.44 Uhr: Israelische Verhandlungsdelegation verzögert Abreise nach Katar

Die israelische Abordnung, die zu Verhandlungen über eine Freilassung der Hams-Geiseln nach Katar reisen sollte, hat ihre Abreise verschoben. Man wolle erst die Beratungen von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit US-Präsident Joe Biden abwarten, die den Vorschlag zur Geiselbefreiung voranbringen sollen, zitierten israelische Medien am Mittwochabend einen ranghohen israelischen Beamten. Netanjahu soll Biden am Donnerstag treffen.

07.25 Uhr: Netanjahu zu Besuch im Weißen Haus erwartet

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird am (heutigen) Donnerstag im Weißen Haus erwartet. Dabei dürfte es zu einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris kommen. Das Treffen fällt auf einen entscheidenden Moment für alle drei Politiker: Der Druck, den Krieg im Gazastreifen zu beenden, nimmt nach neun Monaten mit mehr als 39.000 Toten stetig zu. Zudem befinden sich weiter die Leichen von Dutzenden israelischen Geiseln - und die Überreste von anderen, die die Gefangenschaft nicht überlebten - in der Gewalt der militant-islamistischen Hamas.

07.25 Uhr: Armee - Fünf Leichen israelischer Geiseln aus Gaza geborgen

Israelische Soldaten haben im Gazastreifen die Leichen von fünf Geiseln geborgen. Darunter befindet sich die 56-jährige Einwohnerin eines Kibbuz am Rande des abgeriegelten Küstenstreifens, wie die Armee mitteilte. Sie sei bei dem Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres getötet und ihre Leiche verschleppt worden. Bei den übrigen Leichen handele es sich um Soldaten, die an dem Tag im Kampf gegen die Terroristen fielen und deren Leichen ebenfalls verschleppt worden seien. Ihre Leichen seien am Mittwoch im Süden Gazas geborgen und nach Israel gebracht worden. Das israelische Militär des israelischen Armeerundfunks die Leichen von zwei Geiseln geborgen.