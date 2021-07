Faktenfuchs: Die Hochwasser wurden nicht künstlich ausgelöst

Die Anlage liegt nördlich von Gakona in Alaska und war ursprünglich eine vom US-Militär getragene Forschungseinrichtung. Seit 2015 ist sie eine Einrichtung der Universität Alaska Fairbanks. Es ging darum, die Eigenschaften der hohen Atmosphäre (Ionosphäre) zu untersuchen, also in einer Region von 60 bis 200 Kilometern Höhe.

Dort befinden sich viele geladene Teilchen, Ionen und Elektronen, die zum Beispiel durch Sonnenstürme angeregt werden können. So entstehen Polarlichter. Doch auch Funkwellen können die Teilchen anregen. HAARP erzeugt mit 180 Antennen solche Wellen, in Form von elektromagnetischer Strahlung, die dann in die Ionosphäre gerichtet wird, um mehr über ihre Struktur und Zusammensetzung herauszufinden.

Doch damit erreiche man nur schwache Lichteffekte in der Ionosphäre, sagt der Physiker und Verschwörungstheorie-Experte Holm Hümmler, der Parawissenschaften wissenschaftlich untersucht. Sie ähnelten den Polarlichtern und man könne sie mit bloßem Auge gerade so erahnen. "Das ist eigentlich das, was als das Spektakuläre an HAARP dargestellt wird", sagt Hümmler.

HAARP sendet und analysiert Funkwellen

Ein weiteres Forschungsziel war herauszufinden, wie sich die Funkwellen in der oberen Atmosphäre ausbreiten. Das macht das Phänomen interessant für das Militär. Radiowellen können nämlich von der Ionosphäre reflektiert werden. Das kann man sich vorstellen wie einen großen Spiegel, mit dem Strahlen um die Ecke gelenkt werden können. So könnten die Wellen weite Entfernungen über die Erdkugel überbrücken, sagt Physiker Holm Hümmler im #Faktenfuchs-Interview. "Man kann daran zum Beispiel geheime Kernwaffenversuche erkennen oder das für eine sehr weitreichende Funkkommunikation nutzen." Die militärische Anlage in Alaska sei schnell Ziel von Verschwörungstheorien geworden, so Hümmler.

Nach einigen Jahren übergab das Militär die Anlage dann an die Universität Alaska Fairbanks, unter anderem aus Kostengründen. Seit dem Jahr 2015 betreibt die Universität die Anlage.

Warum HAARP keine Unwetter auslösen kann

In der Verschwörungserzählung wird behauptet, dass mit HAARP-Anlagen das Wetter beeinflusst werden könne. Zum Beispiel, indem Tiefs und Hochs dauerhaft an einem Platz gehalten würden. Doch das ist aus drei Gründen unmöglich.

Erstens: Die Radiowellen von HAARP beeinflussen nicht die Schichten der Atmosphäre, in denen unser Wetter entsteht.

Die unterste Atmosphärenschicht, die Troposphäre, ist maßgeblich für unser Wetter zuständig, so der Deutsche Wetterdienst auf seiner Webseite: "Da die Troposphäre fast das gesamte Wasser unserer Atmosphäre enthält, spielt sich hier unser tägliches Wetter mit all seinen Facetten und Wolkenformen ab." Auch Tief Bernd, das für die Unwetter in Deutschland verantwortlich war, fand sich in genau dieser Atmosphärenschicht.

Sie erstreckt sich bis in etwa 17 Kilometer Höhe. Die Radiowellen der HAARP-Anlage aber beeinflussen die Troposphäre nicht, sie bewegen sich einfach durch sie hindurch, ihr Ziel ist die Ionosphäre, die in etwa 60 Kilometern Höhe beginnt.

Die Universität Alaska Fairbanks weist auf ihrer Homepage auf einen weiteren Aspekt hin: "Wenn die Stürme in der Ionosphäre, die durch die Sonne ausgelöst werden, das Wetter auf der Erdoberfläche nicht beeinflussen können, ist es auch unmöglich, dass HAARP es könnte."

Zweitens: Es bräuchte sehr viel Energie, um das Wetter zu beeinflussen.

In einem Unwetter werden große Energiemengen freigesetzt, sagt der Physiker Hümmler: "Ein Gewitter macht etwa 360.000 Kilowatt. Nur die Blitze, ohne das, was an ansonsten im Wetter passiert."

Dem gegenüber steht die HAARP-Anlage: Die 180 Antennen haben eine Sendeleistung von jeweils zehn Kilowatt. Hümmler rechnet im #Faktenfuchs-Interview vor: "Zehn Kilowatt entsprechen ungefähr der Leistung eines Backofens und drei Herdplatten." Die Energieleistung der ganzen Anlage wäre also vergleichbar mit Backöfen und Herdplatten aus 180 Haushalten. Auf dieselbe Leistung kämen auch 3.000 Haartrockner.

Im Vergleich zu dem, was bei einem Unwetter an Energiemengen freigesetzt werde, sei das minimal, sagt Hümmler: "Das ist also ungefähr das Hundertfache von dem, was HAARP sendet." Oder anders gesagt: man bräuchte 200 dieser HAARP-Anlagen, um die Kilowattzahl eines Gewitters zu erzeugen.

Drittens: Es gibt in Deutschland keine HAARP-Anlagen.

Unter anderem Attila Hildmann behauptete am 15. Juli 2021 auf Twitter, eine HAARP-Anlage in Münster sei für das Hochwasser verantwortlich. Doch die gibt es überhaupt nicht: Deutschlandweit gibt es keine solche Forschungsstation, in ganz Europa nur eine einzige, nämlich in Schweden. Dort wird ebenfalls die Ionosphäre erforscht.