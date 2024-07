Olympia-Ticker: Dennis Schröder trägt laut "FAZ" deutsche Fahne

09.58 Uhr: Kanu-Olympiasiegerin Funk freut sich auf neues Format

Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk aus Augsburg will auch in Paris 2024 wieder auf dem Podest stehen - auch in der neuen olympischen Disziplin Kajak-Cross. "Es kann sehr, sehr viel passieren. In der Vergangenheit haben wir schon Medaillen geholt. Wir müssen uns von Runde zu Runde durchboxen, im Endeffekt ist alles drin", sagte die mehrmalige Weltmeisterin im ZDF-Morgenmagazin.

Kajak-Cross ist in Paris erstmals bei Olympischen Spielen dabei. Es treten je vier Boote in einem Kanal gegeneinander an. Dabei müssen gleichzeitig Tore durchfahren und Stromschnellen überwunden werden. Da müsse man "schon mal die Ellbogen auspacken", sagte Funk. Zudem muss eine 360-Grad-Rolle mit dem Kopf durch das Wasser durchgeführt werden. Am Samstag steht zunächst einmal der Vorlauf im klassischen Einzel-Wettkampf für Funk an.