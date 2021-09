Der Faktencheck zur BR-Wahlarena mit CSU, SPD und Grünen

Kann Deutschland nicht genügend Pflegekräfte im eigenen Land ausbilden?

Behauptung: Bei der Diskussion um die Situation in der Pflege sagte Alexander Dobrindt (CSU): "Es fehlt schlichtweg an Menschen, an Personal." Man werde nicht genügend Personal selbst ausbilden können, sondern müsse in Europa und im Nicht-EU-Ausland Pflegekräfte in Zukunft anwerben müssen.

Hintergrund: Der derzeitige Pflegemangel in Deutschland ist unbestritten und auch für die Zukunft sehen die Prognosen düster aus. Da die Bevölkerung in Deutschland älter wird, steigt der Bedarf in der Altenpflege, aber auch in der Krankenpflege. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2012 prognostizierte, dass 2030 zwischen 400.000 und 500.000 Vollzeitstellen in der Pflege fehlen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft errechnete 2018 ebenfalls eine Lücke von knapp 500.000 Pflegekräften in allen Bereichen bis zum Jahr 2035.

Seit dem Jahr 2020 gibt es den neuen Ausbildungsberuf der Pflegefachfrau/-mann. Derzeit werden bundesweit gut 50.000 Personen ausgebildet. Allerdings kann man die Azubis nicht komplett als Zuwachs für die nächsten Jahre verbuchen.

Denn in der Pflege arbeiten immer noch viele Menschen in Teilzeit. 2019 waren zum Beispiel insgesamt 1,9 Millionen Menschen in Pflegeberufen tätig laut der Bundesagentur für Arbeit. Umgerechnet entsprach das aber nur 1,2 Millionen Vollzeitäquivalenten. Außerdem müssen die neu ausgebildeten Pflegekräfte aus dem Inland auch wieder die Personen ersetzen, die in Rente gehen oder den Beruf wechseln.

Zusammengefasst besteht wenig Zweifel daran, dass Deutschland seinen Bedarf an Pflegekräften im nächsten Jahrzehnt nicht durch Ausbildung im Inland wird decken können. Deswegen wirbt Deutschland bereits jetzt seit Jahren Personen aus der EU und dem Nicht-EU-Ausland an, um die Lücken auszugleichen oder nicht zu groß werden zu lassen.

Die Bundesagentur für Arbeit hat für die Anwerbung von Pflegekräften bereits seit 2013 ein eigenes Programm, genannt "Triple Win", mit dem Menschen mit einer bereits absolvierten Ausbildung oder Vorerfahrungen in der Pflege nach Deutschland kommen. Dieses Jahr wurde zum Beispiel ein entsprechendes Abkommen mit Indonesien geschlossen. Im Jahr 2020 kamen insgesamt 759 Pflegekräfte im Rahmen dieses Programms nach Deutschland. Und 2019 hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die "Deutsche Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe" (DeFa) gegründet, die ebenfalls ausländische Pflegekräfte in die Bundesrepublik bringen soll.

Schon von 2015 bis 2020 stieg der Anteil der ausländischen Pflegekräfte in der Alten- und Krankenpflege jeweils an. Insgesamt haben elf Prozent der Pflegekräfte einen ausländischen Pass, die meisten kommen aus Polen, Bosnien und Herzegowina, Türkei, Kroatien und Rumänien (Stand 2021).

Fazit: Die Einschätzung von Alexander Dobrindt stimmt. Aufgrund der fehlenden Pflegekräfte, möglicherweise Hunderttausende in den nächsten zehn bis 15 Jahren, ist Deutschland gezwungen, in der Gegenwart und auch in Zukunft ausländische Beschäftigte anzuwerben.