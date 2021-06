Sachsen-Anhalt: Was ist dran an Wahlfälschungs-Vorwürfen?

Die Stimmenauszählung aus Nevada konnten Interessierte zudem in einem Livestream verfolgen. Im Video ist ebenfalls die weiße Säule mit dem blauen Logo zu sehen, ebenso die Kästen mit Stimmzetteln, die genauso aussehen wie auf dem Foto.

Die Faktenchecker von AFP entdeckten die Frau in dem rosa T-Shirt außerdem in einem weiteren Video eines amerikanischen Fernsehsenders, in dem über den Fortschritt der Stimmenauszählung berichtet wurde.

Betrug durch Wahlhelfer in Deutschland unwahrscheinlich

Poggenburg war nicht der einzige auf Twitter, der die Behauptung verbreitete, dass Wahlhelfer Stimmen für die AfD entwertet hätten. Das Narrativ ist immer dasselbe: Grüne oder linke Wahlhelfer hätten Stimmen der AfD anderen Parteien zugeschoben. In der Vergangenheit ist das tatsächlich vorgekommen, bei einer Kommunalwahl in Brandenburg. 2019 hat ein junger Wahlhelfer Stimmen für die AfD bei der Auszählung bewusst den Grünen zugeschoben.

Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass etwas ähnliches bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt passiert ist. “Anhaltspunkte für etwaige Unregelmäßigkeiten bestehen nicht”, antwortete die Landeswahlleiterin von Sachsen-Anhalt auf eine Mail-Anfrage des #Faktenfuchs.

Dass es in Deutschland zu Wahlfälschung kommt, ist sehr unwahrscheinlich, sagt der Wahlforscher Jörg Siegmund von der Akademie für Politische Bildung in Tutzing im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Zum einen seien Wahlvorstände in Deutschland plural zusammengesetzt - das regeln die Wahlordnungen (z.B. Bundeswahlordnung §4 ). “Da sitzen Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Parteien”, sagt Siegmund. “Da arbeiten aber auch Menschen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind oder sich einfach politisch engagieren wollen. Das macht es schwierig für einzelne Wahlhelfer, das Wahlergebnis zu verfälschen.” Außerdem gelte bei der Stimmauszählung das Vier- bzw. Sechs-Augen-Prinzip. Ein einzelner Wahlhelfer wäre also gar nicht in der Lage, Stimmen verschwinden zu lassen oder sie einer anderen Partei zuzuschlagen, so Siegmund.

Hinzu kommt: Der Wahlakt ist in Deutschland öffentlich. “Bürgerinnen oder Bürger können jederzeit das Wahllokal betreten und auch der Stimmauszählung beiwohnen, solange sie die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nicht bei der Stimmauszählung behindern.”

Käme es dennoch zu einer größeren Manipulation würde das auffallen, sagt Achim Goerres von der Universität Duisburg-Essen. “Über die Zeit hinweg sind Veränderungen in einem Wahlbezirk nicht so wahnsinnig groß. Wenn Sie bei einer Wahl 600 Stimmen für die Partei X haben und bei der nächsten Wahl für diese Partei null Stimmen, dann ist das erstmal nicht plausibel.” Das würde dann überprüft.

Zwischenfazit:

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Wahlhelfer bei der Stimmenauszählung in Sachsen-Anhalt betrogen haben. Zur Untermauerung dieser Falschbehauptung wurde ein Foto geteilt, das aus dem Kontext gerissen wurde: Es zeigt Wahlhelfer in Washoe County, Nevada, während der Stimmenauszählung zur US-Wahl. In Deutschland ist in den Wahlgesetzen festgelegt, dass zum Beispiel Wahlvorstände aus Mitgliedern verschiedener Parteien und gesellschaftlicher Gruppen zusammengesetzt sind. Außerdem gilt das Vier- bzw. Sechs-Augen-Prinzip, und die Stimmenauszählung ist öffentlich.

Faktencheck zu Behauptung 3: Gab es bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mehr ungültige Stimmen als sonst?

Eng mit dem Vorwurf des Wahlbetrugs durch Wahlhelfer ist auch Behauptung Nummer 3 verknüpft. Auf Twitter schrieben User, auf einen Wahlbetrug deute auch die Tatsache hin, dass es mehr ungültige Stimmen als bei vergangenen Landtagswahlen gegeben habe. Das ist eine Falschbehauptung.