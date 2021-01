Faktenfuchs: Rechtsextreme bei Sturm auf Kapitol dabei

Tim Gionet alias "Baked Alaska" ist ein amerikanischer Neonazi. Er fiel in der Vergangenheit immer wieder unter anderem durch antisemitische und rassistische Äußerungen auf; Twitter sperrte deshalb 2017 seinen Account.

Tim Gionet streamte live, wie er sich zusammen mit weiteren Trump-Anhängern seinen Weg durch das Kapitol bahnte. Tausende Zuschauer verfolgten am 6. Januar die Übertragung. Ein Youtube-Video zeigt Gionet in einem Raum mit großem Konferenztisch, es soll sich dabei um das Büro von Nancy Pelosi handeln, der Präsidentin des Repräsentantenhauses. In dem Video betont Gionet mehrmals, dass man nichts kaputt machen solle, immerhin sei das "unser Haus". Er proklamiert, dass er für Trump kämpfen würde und erklärt in einem fingierten Telefonanruf an den US-Senat, dass die Wahl Betrug sei, und Donald Trump im Amt bleiben müsse.