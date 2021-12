Wissen-Rückblick 2021: Vulkanausbruch, Extremwetter, Klimagipfel

Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen massiv zu

In Zeiten der Pandemie kommen so manche Gesundheitsthemen jenseits von Corona zu kurz. Das gilt auch für den Bluthochdruck. Und das, obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen neben Krebs- und Lungenerkrankungen sowie Diabetes bei uns zu den stark verbreiteten Krankheiten gehören - Tendenz stark steigend. Nach einer im August veröffentlichten Studie des Imperial College in London und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), ist die Zahl der Erwachsenen im Alter von 30 bis 79 Jahren, die an Bluthochdruck leiden, in den letzten 30 Jahren von 650 Millionen auf 1,28 Milliarden gestiegen. Sie hat sich damit also nahezu verdoppelt. Dabei besonders erstaunlich: Fast jeder zweite Mensch, der an Bluthochdruck leidet, weiß gar nichts von seiner Krankheit. Positive Nachrichten gibt es in diesem Zusammenhang aus deutschen Arztpraxen: So liegt Deutschland auf Platz eins der Länder mit dem stärksten Rückgang von Blutdruckerkrankungen zwischen 1990 und 2019 – und zwar mit einer Abnahme um 18 Prozentpunkte bei den Frauen und sogar um 19 bei den Männern.