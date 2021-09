Physik-Nobelpreis 2021 Licht ins Dunkel der kleinsten Teilchen

1901: Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923) Der erste Nobelpreis für Physik geht 1901 an einen Deutschen: Wilhelm Conrad Röntgen ist der Erfinder der "X-Strahlen", die später nach ihm in Röntgenstrahlen umbenannt werden. Röntgen verzichtet darauf, seine Erfindung zu patentieren - so verbreiten sich Röntgenapparate wesentlich schneller. Im Gegensatz zu modernen Physik-Nobelpreisen, deren Inhalt dem Laien oft unverständlich erscheint, versteht beim Röntgenapparat jeder, welche Bedeutung diese Erfindung für die medizinische Diagnostik hat.