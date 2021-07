Donaulimes wird Welterbe

Große Freude über Auszeichnung

Die Freude in der Region ist groß. Endlich werde der Donau-Limes als Grenze erkennbar und verstanden, freut sich Thomas Maurer, Leiter des Passauer Römermuseums: "Der Hadrianswall in Großbritannien ist ja schon Kulturerbe. Da hat man Hang und Graben, das kann man viel leichter als Grenze erkennen. Bei der Donau ist der Fluss selbst die Grenze. Und viele hundert Kastelle und Zivilsiedlungen, die an dem Fluss lagen. Das in Verbindung zu bringen, fällt schwer. Jetzt werden Zusammenhang und Zusammenhalt erkennbar."

Mehr Touristen erwartet

Maurer geht davon aus, dass die Welterbe-Stätten in Bayern von dem Titel touristisch profitieren werden. Es gebe Touristen, die nur Welterbe-Stätten abklappern. Die würden nun auch nach Passau kommen, hofft er. Richtig profitieren werden seiner Prognose zufolge aber kleinere, unbekannte Orte.

In Künzing hatte man ebenfalls auf die Auszeichnung gehofft. Hier war beispielsweise eines von nur zwei hölzernen Amphitheatern in Deutschland gefunden worden. Die Entdeckung der Überreste im Boden war eine Sensation. Seine Umrisse hat die Gemeinde mit Holzpfählen rekonstruiert. So können sich Besucher besser vorstellen, wie die Menschen damals auf der Tribüne jubelten, während in der Arena Tiere oder Gladiatoren kämpften.

Auch die Museen entlang des Donaulimes zeigen Funde aus der Römerzeit. Im Straubinger Gäubodenmuseum beispielsweise sind Gegenstände vom Gelände des Ostkastells zu sehen, das unter einem bewirtschafteten Acker verborgen liegt.