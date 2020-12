Wissens-Rückblick 2020: Atommüll, Nobelpreise und die Polarstern

Das Forschungsschiff Polarstern und die einjährige Mosaic-Expedition

Ein beispielloses Projekt, das im Oktober zu Ende ging: Rund ein Jahr dauerte die Mosaic-Expedition der Polarstern in der Arktis. An einer Eisscholle festgefroren, erforschten die Wissenschaftler den Zyklus des Eises am Nordpol. Am 12. Oktober ist das Forschungsschiff Polarstern wieder in Bremerhaven eingelaufen – mit einem einmaligen Datenschatz im Gepäck. Ein erstes Ergebnis der Expedition: Das Eis der Arktis schwindet in besorgniserregender Geschwindigkeit.

Polarforscher Markus Rex verrät im Gespräch mit Miriam Stumpfe, wie das Jahr im Eis verlaufen ist. Hören Sie rein!

Warum belagern Stinkwanzen unsere Wohnungen?

Im Grunde ungefährlich, aber für unsere Nasen eine Beleidigung: Im Herbst wurden die Hauswände von Stinkwanzen geradezu belagert. Nicht selten gelang es ihnen, in die Wohnungen zu huschen. Die Insekten sind zwar völlig harmlos, können ihrem Namen aber gerecht werden. Kommt man den Stinkwanzen zu ungestüm näher, versprühen sie zur Abwehr ein unangenehm riechendes Sekret.