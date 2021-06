Die Bartgeier Wally und Bavaria sind jetzt in Bayern zuhause

Mit fast drei Metern Spannweite gehört der Bartgeier (Gypaetus barbatus) zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. Mehr als 100 Jahre lang galt der Aasfresser in Bayern – und damit auch in ganz Deutschland, da der alpine Lebensraum sein einzig möglicher ist, als ausgestorben. Bis jetzt: In einem groß angelegten Projekt haben der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogelschutz) und der Nationalpark Berchtesgaden am 10. Juni zwei junge Bartgeier aus spanischer Nachzucht in die Natur entlassen: Wally und Bavaria heißen die beiden Weibchen, deren neue Heimat jetzt das Knittelhorn im Klausbachtal ist.

Wally und Bavaria sind die ersten ausgewilderten Bartgeier in Bayern

Für das internationale Projekt zur Wiederansiedlung des Bartgeiers, Europas seltenster Geierart, in den Alpen bilden diese beiden rund 100 Tage alten Tiere den Anfang in den Ostalpen: Wally und Bavaria sind die ersten Bartgeier, die in Bayern ausgewildert wurden.

Wenn alles gut geht, werden die beiden Weibchen in einigen Wochen ihre Kreise um den Watzmann ziehen – und in den kommenden Jahren weitere Bartgeier folgen.

Noch zu wenige Bartgeier in den Ostalpen

1913 wurde der letzte Bartgeier in den Alpen getötet, die mächtigsten Flieger in den Bergen waren ausgerottet. Seit den 1980er-Jahren versucht man, sie wieder anzusiedeln. Derzeit leben im gesamten Alpenraum wohl rund 300 Bartgeier.

Während sich die Greifvögel in den West- und Zentralalpen seit 1997 auch durch Freilandbruten wieder selbstständig vermehren, sind es in den Ostalpen noch zu wenige Tiere. Deswegen hat der LBV das Projekt zur Auswilderung von jungen Bartgeiern im bayerischen Teil der Alpen angestoßen.

"Dem Geier besonders unter die Flügel greifen"

"Bartgeier werden seit 1986 in den Alpen ausgewildert. In den Ostalpen läuft die Wiederbesiedlung allerdings noch schleppend", so Roland Baier, Leiter der Nationalparkverwaltung Berchtesgaden.

"Daher möchten wir dem Geier hier ganz besonders unter die Flügel greifen mit dem Ziel, die Brücke von den Pyrenäen über die Alpen und den Balkan bis zu den Vorkommen in der Türkei zu schlagen." Der "faszinierende Vogel" komplettiere die ursprüngliche Fauna des Nationalparks und bilde als Aas- und Knochenverwerter ein wichtiges Endglied in der Nahrungskette.