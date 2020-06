Extremwetter durch Klimawandel Mehr Hitzewellen, Dürren, Starkregen und Orkane

2010 bis 2019 wahrscheinlich bislang heißestes Jahrzehnt

Die gegenwärtige Dekade dürfte wahrscheinlich einen Temperaturrekord für eine Zehn-Jahres-Periode aufstellen: Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) teilte Anfang Dezember 2019 in ihrem vorläufigen Klima-Statusreport mit, die Jahre 2015 bis 2019 und 2010 bis 2019 seien "fast mit Sicherheit die wärmste Fünf-Jahres-Periode und Dekade seit Beginn der Aufzeichnungen". Dies sei ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Erde aufheize. Seit den 1980er-Jahren sei jedes Jahrzehnt wärmer gewesen als das jeweilige davor, hieß es von der WMO.

Für 2019 seien die Temperatur-Auswertungen noch nicht abgeschlossen. Das laufende Jahr dürfte aber das zweit- oder drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Die Durchschnittstemperatur lag 2019 demnach etwa 1,1 Grad über dem Niveau der vorindustriellen Zeit (1850 bis 1900). <!-- --> UNO: 2010 bis 2019 wohl heißestes Jahrzehnt der Geschichte [mehr]

2018 viertwärmstes Jahr weltweit

Das Jahr 2018 wird voraussichtlich als das viertheißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet werden. So steht es im vorläufigen Bericht zum Stand des Klimas, den die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am 29. Dezember 2018 in Genf vorlegte.

Der WMO-Bericht verweist auf eine Vielzahl von Wetterextremen im ablaufenden Jahr. So habe es in der gesamten Nordhalbkugel 2018 deutlich mehr Tropenstürme gegeben als üblich. Bis zum 20. November wurden demnach 70 solcher Unwetter gemeldet, der langfristige Mittelwert liegt bei 53. Auch auf die ungewöhnlich ausgeprägte Hitzewelle diesen Sommer in Europa verwies die WMO. Von der Trockenheit seien insbesondere Deutschland und seine Nachbarländer betroffen gewesen.

Für 2019 sieht es schon jetzt nicht gut aus: Die WMO schätzt die Chance, dass in den nächsten drei Monaten das Wetterphänomen El Niño beginnt, auf 75 bis 80 Prozent. Das alle paar Jahre auftretende Klimaphänomen führt zu Dürren in den Tropen und reduziert unter anderem die Kapazität von Wäldern, CO2 aufzunehmen. "Wenn sich El Niño entwickelt, dürfte 2019 noch wärmer werden", so die WMO.

2017 drittheißestes Jahr weltweit

2017, 2016, 2015 und 2014 - das waren bis dato die vier heißesten Jahre seit Beginn meteorologischer Aufzeichnungen im Jahr 1881. Bei 2016 und 2015 spielte dabei das Klimaphänomen "El Niño" eine Rolle. Doch 2017 folgte das Gegenphänomen La Niña", das eigentlich kühlere Temperaturen bringt. Die durchschnittliche Temperatur über den Land- und Ozeanflächen hat von Januar bis Oktober 2017 dennoch um 0,86 Grad Celsius über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts von 14,1 Grad gelegen, zeigt der Jahresbericht 2017 der Amerikanischen Meteorologischen Gesellschaft (AMS) und der Nationalen Meeres- und Atmosphärenbehörde (NOAA), an dem mehr als 500 Forscher aus 65 Ländern mitgearbeitet haben.

Erschreckende Höchststände

Der über 300 Seiten starke Report fasst die wichtigsten weltweiten Klimatrends von 2017 zusammen. Etwa die Konzentrationen an Treibhausgasen wie CO2 und Methan, die 2017 auf neue Höchstwerte stiegen. Der durchschnittliche Meeresspiegel stieg im vergangenen Jahr ebenfalls auf einen neuen Höchststand und lag 7,7 Zentimeter über dem von 1993, als die Höhenmessung per Satellit eingeführt wurde. Seit 1993 ist der Meeresspiegel im Durchschnitt etwa drei Zentimeter pro Jahrzehnt gestiegen, schreiben die Autoren des NOAA-Jahresberichts. In der Arktis ist ein starker Anstieg der Eisschmelze zu verzeichnen: Dort lagen die Temperaturen 1,6 Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010. Entsprechend ging auch die Eisausdehnung zurück. Im März 2017 erreichte sie einen Niedrigstand in 37 Jahren Satellitenüberwachung.

Auch 2016 bricht Temperaturrekord

Das Jahr 2016 hat nach 2014 und 2015 als drittes Jahr in Folge den globalen Temperaturrekord gebrochen. "Ein einziges Jahr ist eine Art Kuriosum", sagte Deke Arndt von der US-Klimabehörde NOAA. "Aber der Trend und die Tatsache, dass wir jetzt jedes Jahr an die Decke stoßen, das zeigt, dass wir wirklich große Veränderungen durchmachen."



Die weltweite Durchschnittstemperatur hat nach Angaben der Weltwetterorganisation WMO in Genf etwa 1,1 Grad Celsius über der der vorindustriellen Zeit gelegen. Die NOAA ermittelte einen Durchschnittswert über Land- und Ozeanflächen, der um 0,94 Grad Celsius über dem Durchschnitt im 20. Jahrhundert lag. Bei der US-Raumfahrtbehörde NASA waren es durchschnittlich 0,99 Grad Celsius mehr. Die leicht unterschiedlichen Werte resultieren aus verschiedenen Mess-und Berechnungsmethoden der Organisationen.

2016: Extreme Temperaturveränderungen in der Arktis

Extreme Temperaturveränderungen gab es 2016 auch in der Arktis, wo das Eis auf neue Minimalrekorde zurückging. "Was in der Arktis passiert, ist beeindruckend. Dieses Jahr hat es alles bisher Dagewesene auf unglaubliche Art und Weise gesprengt", sagt Nasa-Manager Gavin Schmidt. Vielerorts wurden die warmen Temperaturen wie schon im Jahr zuvor vom Klimaphänomen El Niño beeinflusst. "Die langfristigen Indikatoren für vom Menschen ausgelösten Klimawandel haben 2016 neue Höhen erreicht", erklärte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. "Die Konzentration von Kohlendioxid und Methangas ist in Rekordhöhe gestiegen. Beide tragen zum Klimawandel bei."

2015 - wärmstes bis dahin gemessenes Jahr

Temperaturabweichung 2015 vom langjährigen Mittel Vor 2016 war 2015 der Rekordhalter als wärmstes Jahr weltweit, nach Datenauswertungen der US-Meteorologen der Nationalen Ozean- und Atmosphärenverwaltung (NOAA) und der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Niemals seit Beginn der systematischen Erhebung globaler Temperaturdaten im Jahr 1881 waren die Temperaturen im weltweiten Durchschnitt so hoch wie im Jahr 2015. +0,9 Grad Celsius: Um fast ein Grad lag die globale Jahresdurchschnittstemperatur über dem Mittelwert des gesamten 20. Jahrhunderts.

2015 - Extremereignisse

zweitwärmstes Jahr in Alaska (seit 1925), USA (seit 1895) und Afrika (seit 1910)

erstmalig traten im August 2015 drei große Orkane gleichzeitig in Nordostpazifik auf

Arktis: die bislang kleinste Eisausdehnung im arktischen Winter

Antarktis: viertkleinste Eisfläche im antarktischen Sommer

extreme Hitzewelle in Indien in Mai und Juni mit Temperaturen über 45° Celsius

Marokko: In einer einzigen Stunde fiel am 6. August 13-mal mehr Regen als sonst in einem ganzen Monat

Rekordtemperaturen seit 2001

Die Lufttemperaturen über Land waren 2015 sogar um 1,33 Grad höher als im langjährigen Mittel (die Lufttemperatur über Wasser lag "nur" 0,74 Grad über dem Mittelwert). Auch in Deutschland lagen die Temperaturen um 1,4 Grad über denen der Vergleichsperiode von 1961 bis 1990. Weltweit fanden 15 der 16 wärmsten Jahre seit 1880 laut NASA erst im 21. Jahrhundert statt – jedes einzelne Jahr seit 2001 gehört zu den Top 16. Bisheriger Rekordhalter war 2014 – mit einer globalen Jahresdurchschnittstemperatur von 14,59 Grad Celsius um 0,69 Grad über dem Langzeitmittel. Auch wenn die Abweichung dieses Zahlenwertes so klein erscheint, so ist dies eine ganz signifikante Erwärmung.

2014 - Extremereignisse

Alaska und die USA erlebten das wärmste Jahr seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen 1916. Für Kanada war es das kälteste Jahr seit 1996.

Starkregen und Überschwemmungen trafen Bangladesch, Pakistan und Indien im August und September, Sri Lanka im Dezember.

In Afrika gingen in Marokko, Mozambik, Südafrika, Kenia, Äthiopien, Somalia und in der Vereinigten Republik Tansania ungewöhnlich starke Regenfälle nieder. Ebenso hatten in Südamerika Paraguay, Argentinien, Bolivien und einige Regionen Brasiliens mit Wassermassen zu kämpfen.

Dagegen litten Zentral- und Ostbrasilien, Honduras, Guatemala, El Salvador und Nicaragua unter Dürreperioden.

Zudem stiegen der Meeresspiegel und die durchschnittliche Temperatur der Ozeane zum Teil auf Rekordmaß an.

2013 - Rekordflut

Schon das Jahr 2013 ging als eines der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Annalen ein. Dies zeigte der am 23. März 2014 veröffentlichte Bericht "WMO-Statement on the Status of the Global Climate in 2013" der WMO. Die Auswirkungen des Klimawandels seien überall auf der Welt spürbar gewesen – unter anderem auch durch die Starkregenfälle in Mitteleuropa, die zu Überschwemmungen führten wie in Deutschland.

So waren die Überflutungen an Donau und Elbe die schlimmsten seit mindestens 1950, so die WMO.

In Passau sei der höchste Pegelstand seit dem Jahr 1501 gemessen worden.

Deutschland habe 2013 zudem den viertwärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt – mit Temperaturen, die gut drei Grad über dem langjährigen Mittel lagen.

2013 - weltweite Beispiele für extreme Wetterereignisse