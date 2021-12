Weltraum-Jahresrückblick 2021: Mars, Maurer und Macher/Macker

Juni 2021: Einzug in den Himmelspalast

Der nächste chinesische Raumfahrterfolg ergab sich kurz darauf: Im Juni zogen die ersten Taikonauten auf der chinesischen Weltraumstation Tiangong ein. Zunächst nur für ein Vierteljahr und mit der Hauptaufgabe, den Zusammenbau der ersten Bauteile zu begleiten.

Ansonsten drehte es sich im Juni vor allem um Gesehenwerden oder Nicht-Gesehenwerden:

Beteigeuze: Staub statt Supernova

Der große und eigentlich sehr helle Stern Beteigeuze schreckte Ende 2019 Astronomen auf, weil er plötzlich stark abdunkelte. Würde er demnächst in einer Supernova explodieren? Im Juni 2021 waren sich die Forscher dann aber sicher, die eigentliche Ursache gefunden zu haben: Um den Stern kreist wohl ein zweiter Stern und verdeckt Beteigeuze zeitweise und teilweise. Doch dieser zweite Stern ist selbst nicht sichtbar, weil ihn vielleicht eine Staubschicht umhüllt.

Venus-Wolken: Hell und lebensfeindlich

Die Venus war ab Mai 2021 fast das ganze weitere Jahr lang als heller Abendstern zu sehen. Was unseren inneren Nachbarplaneten so hell macht, sind neben ihrer großen Nähe zur Sonne vor allem die dichten Wolken der Venus, die das Sonnenlicht so stark reflektieren wie frischer Schnee. Im Juni 2021 interessierte Astronomen aber etwas ganz anderes an den Wolken der Venus: Nach vorausgehenden Mutmaßungen über Mikroorganismen in den oberen Atmosphärenschichten der Venus stellte eine Studie klar, dass in den Venus-Wolken viel zu wenig Wasser für Leben vorkommt.

UFO-Bericht: Viel gesehen, aber keine Aliens

Und dann war da noch der Pentagon-Bericht über Sichtungen von unbekannten Flugobjekten - UFOs. Natürlich wurde er mit Spannung erwartet. Im Juni 2021 erschien er dann und enthielt - leider wieder keinen Kontakt zu Außerirdischen. Na, vielleicht wird's im neuen Jahr ja was.

Winzige Sonnenfinsternis zu sehen

Und dann gab es im Juni noch was Himmlisches für alle in Deutschland zu sehen: Ein kleines Stück von der Sonne wurde vom Mond bedeckt. Bei uns war die Sonnenfinsternis am 10. Juni 2021 nur partial, eine Teilfinsternis. Am Nordpol dagegen war ein spektakulärer Sonnenring zu sehen - eine eher seltene annulare SoFi.