Emissionen des Ozonkillers FCKW-11 drastisch zurückgegangen

Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKWs, sind Gase, die dafür bekannt sind, die Ozonschicht zu zerstören. Zusätzlich wirken sie stark als Treibhausgase - trotz ihrer verhältnismäßig geringen Konzentration in der Atmosphäre - und treiben so den Klimawandel voran.

Künstliche vs. natürliche Gase

FCKW-11, Trichlorofluormethan, ist eine der häufigsten Fluorchlorkohlenwasserstoff-Verbindungen und hat eine relativ lange Verweilzeit von 45 Jahren in der Atmosphäre, das macht sie so gefährlich. Sie wird künstlich hergestellt und geht keine Reaktion mit anderen Stoffen ein. Im Gegensatz dazu wird Methan beispielsweise über die Dauer durch chemische Reaktionen zerstört und weist dadurch eine Verweilzeit von nur neun Jahren auf.

FCKW-11 als Treibgas und Kältemittel

FCKWs wurden seit den 1930er Jahren vermehrt von Chemikern hergestellt, da sie vielfältig angewendet werden können: als Treibgas für Sprühdosen und zum Aufblähen von Schäumen, als Kühlmittel in Eisschränken, Kühltruhen und Klimaanlagen oder als Reinigungsmittel von Textilien und für empfindliche Teile in der elektronischen Industrie. Als festgestellt wurde, dass diese Gase zum Abbau der Ozonschicht beitragen, wurde der Ausstoß 2010 im Rahmen des Montreal-Protokolls weltweit verboten.

Vom Montreal-Protokoll verboten

Das Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht der Erde, die unseren Planeten vor UV-Strahlung schützt, wurde erstmalig am 16. September 1987 aufgesetzt und von 24 Staaten und der Europäischen Gemeinschaft unterschrieben. 1989 trat es in Kraft. Darin werden seit der Entdeckung des Ozonlochs über der Antarktis Gase beschrieben, beobachtet und verboten, die unsere Ozonschicht belasten. Da die gleichen gefährlichen Gase auch den Treibhauseffekt fördern, trägt das Montreal-Protokoll auch zum Klimaschutz bei.

Anstieg der Emissionen seit 2013

Nachdem FCKW-11 2010 verboten wurde, hätten die Emissionen sinken müssen. 2018 stellten Forscher jedoch einen besorgniserregenden Anstieg der Emissionen seit bereits 2013 fest. Sie befürchteten, dass die Produktion der verbotenen Substanz wieder aufgenommen oder nie ganz eingestellt wurde. Maßgeblich an diesen Entdeckungen war die NOAA, die National Oceanic and Atmospheric Administration, beteiligt, die den Anstieg auf eine Region in Ostasien eingrenzen konnte. Durch ein globales Messnetz und daraus resultierenden Untersuchungen der verschmutzten Luft von koreanischen und japanischen Messstationen zeigte sich, dass die Ursprünge der Hälfte der Emissionen in Ostchina lagen.

“Wir schätzten, dass in den letzten sieben Jahren in China bis zu etwa 100.000 Tonnen FCKW-11 neu in Schaumstoffe eingebaut wurden. Das würde einem Güterzug von rund 50 km Länge entsprechen, der mit der Substanz gefüllt ist.” Co-Autor Stefan Reimann, Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt

Chinesische Behörden unterbinden Produktion

Daraufhin wurden die chinesischen Behörden informiert, die ihrerseits die Produktion mit der verbotenen Substanz ausfindig machen konnten. Sie wurde noch immer bei der Produktion von Isolierschaum freigesetzt. Den Berichten der chinesischen Behörden zufolge kam es zu Verhaftungen, Materialbeschlagnahmungen und dem Abriss von Produktionsanlagen. Internationale Forscherteams beobachten seitdem die Emissionen ganz genau.