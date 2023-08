Wissen: Die besten Dokus und Reportagen aus der ARD-Mediathek

Sich von der grimme-nominierten Mai Thi Nguyen-Kim Corona wissenschaftlich erklären lassen, mit Reporterin Toni Schanze vom Y-Kollektiv durch den sterbenden deutschen Wald streifen und dabei über Lösungswege diskutieren. Gefährdete Rentiere in der sibirischen Tundra besuchen und bei explosiven Experimenten in Deckung gehen. Die Wahrheit suchen hinter dem Klimawandel, der Energiewende oder Tierexperimenten und mit Sven Plöger über das Wetter sprechen. Danach mit Alexander Gerst zu den Sternen fliegen und mit dem Mars-Rover über den roten Planeten rollen. Zurück auf der Erde den Blick wagen in die Zukunft, in der vielleicht eine Welt auf uns wartet ohne Krankheiten, ohne Altern, ohne Fleischverzehr und ohne Verkehrsstaus, dafür mit Robotern im Blut. Nur eines von vielen möglichen "User-Journeys" in der neuen Themenwelt Wissen der ARD-Mediathek.