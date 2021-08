Flutkatastrophe: Klimawandel machte Starkregen wahrscheinlicher

Wie die Attributionsforschung extreme Wetterereignisse erforscht

Vereinfacht gesagt modellieren Attributionsforscherinnen und -forscher eine Parallelwelt: Mithilfe von Simulationen, Klimamodellen und Beobachtungsdaten berechnen sie, wie wahrscheinlich ein gewisses Extremwetterereignis in der vorindustriellen Zeit gewesen wäre. Das Ergebnis dieser Rechnung wird mit Beobachtungen und Klimamodellen des Ist-Zustandes verglichen, erhöhte Durchschnittstemperaturen aufgrund der globalen Erwärmung inklusive. Da immer mehrere Klimamodelle zum Einsatz kommen, berechnen Forscher sozusagen auch mehrere Parallelwelten.

Daraus ergibt sich die große Bandbreite beim Ergebnis der vorliegenden Attributionsstudie: Die Forscherinnen und Forscher haben mit unterschiedlichen Klimamodellen gerechnet, die unterschiedliche Ergebnisse erbracht haben.

Eindeutig: Starkregenereignisse wahrscheinlicher und intensiver

Somit erklärt sich das Ergebnis, dass der Klimawandel derartige Starkregenfälle um das 1,2- bis 9-Fache wahrscheinlicher gemacht hat und auch, dass die globale Erderwärmung die Intensität derartiger extremer Regenfälle in der Region zwischen 3 und 19 Prozent erhöht hat. Es gibt kein einzelnes Ergebnis, weil die Forscherinnen und Forscher keinem einzelnen Klimamodell den Vorzug geben wollen und können.

Allerdings: Die Tendenz ist klar. "Die Richtung ist eindeutig, auch wenn die Bandbreite groß ist", sagt Enno Nilson von der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), der an der Attributionsstudie beteiligt war. Das heißt: Der Klimawandel macht Starkregenereignisse wie das, das die Flutkatastrophe auslöste, nicht nur wahrscheinlicher, sondern auch intensiver.

Extreme Regenfälle in Westeuropa: Alle 400 statt alle 2.000 Jahre?

Laut der Attributionsstudie wäre unter den gegenwärtigen Klimabedingungen zu erwarten, dass Gegenden in dieser Region etwa alle vierhundert Jahre mit einem derartigen Ereignis zu rechnen haben. Nun halte man sich die Bandbreite der erhöhten Wahrscheinlichkeit vor Augen: Demnach habe der Klimawandel das Ereignis um das 1,2- bis 9-Fache wahrscheinlicher gemacht. Wenn man sich den Faktor 5 aus dieser Bandbreite herauspickt, dann sollte ein solches Ereignis ohne Klimawandel nur etwa alle 2.000 Jahre auftreten.

Statistik bei Hitzewellen konkreter

Das klingt nach viel Statistik - und vor allem weit weniger eindeutig als bei Hitzewellen. Bei denen nämlich lassen sich die Forschenden der World Weather Attribution durchaus zu solchen Aussagen hinreißen, wie, dass diese oder jene Hitzewelle ohne den menschlichen Einfluss durch den Klimawandel quasi unmöglich gewesen wäre: So war die Wahrscheinlichkeit der diesjährigen Hitzewelle in Nordamerika im das 150-Fache erhöht, und eine Hitzewelle in Sibirien im Jahr 2020 hat der Klimawandel laut der entsprechenden Attributionsstudie sogar um das 600-Fache wahrscheinlicher gemacht.

Nun sind aber Starkregenfälle ein vollkommen anderes Wetterphänomen als Hitzewellen. Sie finden in kleineren Regionen über kürze Zeiträume statt - und es spielen andere Prozesse bei ihnen eine Rolle als bei Hitzewellen, die mehr oder weniger direkt von den Temperaturen abhängen.

Erderwärmung hat indirekt Einfluss auf Niederschlag

So mussten die Forscher hier beispielsweise in der Attributionsstudie das Phänomen der Konvektion (vertikale Luftbewegung) mit in Betracht ziehen, das auch für Gewitter verantwortlich ist. Der Einfluss der globalen Erderwärmung ist bei Hitzewellen leichter nachzuweisen als bei einem Phänomen wie Starkregen: Das hängt indirekt mit den gestiegenen Durchschnittstemperaturen zusammen. Denn wärmere Luft kann prinzipiell mehr Wasserdampf aufnehmen, pro Grad Celsius an mehr Temperatur sind es etwa sieben Prozent.