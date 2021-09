Chemie-Nobelpreis 2021 Von der Petrischale aufs Podest

Es dampft und raucht nicht immer in der Chemie, aber der Nobelpreis sorgt in der Fachwelt doch meist für einen lauten Knall. Am 6. Oktober erfahren wir ab 11.45 Uhr, wer 2021 der Preisträger ist.