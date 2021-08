Waldbrände in Griechenland: Schwierige Nacht steht bevor

Weitere Ortschaften im Norden Athens mussten evakuiert werden, ganze Dörfer stehen rund 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt in Brand: Ippokratios Politia, Kryoneri, Kapandriti zählen zu den Vororten, die in Flammen stehen. Rund 450 Feuerwehrmänner und -frauen versuchen vergeblich, die Feuerfront zu stoppen oder zu bremsen. Einzelne heftige Windstöße fachen die Brände immer weiter an und kommen einem Hochspannungswerk in der Ortschaft Agios Stefanos bedrohlich nahe. Sollte das Werk in Flammen aufgehen, gäbe es einen großen Stromausfall in ganz Athen.

Auch im Norden Atticas sind neue Feuer ausgebrochen. Bewohner und Urlauber rund um den Marathon-See werden in Sicherheit gebracht, die Feuerwehr hofft, die antiken Stätten von Marathon schützen zu können. Laut Zivilschutzministerium brannte es am Freitagnachmittag landesweit an 57 verschiedenen Orten.