Saharastaub zieht heran: Chancen auf ein tolles Abendrot

Ein Hoch bringt schon am Wochenende warme Winde aus Afrika nach Europa, und die tragen den feinen Saharastaub mit sich. Der Großteil des roten Sands wird zum Glück nicht zu uns geblasen, sondern zieht weit über den Atlantik - bis ins Amazonasgebiet.

Abendrot und Morgenrot durch Saharastaub noch leuchtender

Die Eintrübung des Himmels durch den Wüstensand lässt Abendrot und Morgenrot noch intensiver erscheinen. Abend- und Morgenröte entstehen durch die Atmosphäre der Erde, das Sonnenlicht streut. Morgens und abends treffen die Lichtstrahlen so flach auf die Erde, dass der blaue Lichtanteil herausgefiltert wird. Saharastaub am Himmel verstärkt dieses Phänomen noch.

Von Montag bis Mittwoch besonders lohnend

Die höchste Dichte an Saharastaub ist für Dienstag vorhergesagt. Der Sonnenuntergang am Montag- und Dienstagabend oder der Sonnenaufgang am Dienstag- oder Mittwochmorgen könnten also besonders farbenfroh werden, allerdings muss das Wetter mit spielen. Sonnenuntergang ist jeweils etwa um Viertel vor sechs Uhr abends, Sonnenaufgang um kurz nach sieben Uhr (Zeiten für München).

"Wer beobachten möchte, wie sich der Himmel in eine wahre Farbsinfonie von gelb über orange bis zum flammenden Rot verwandelt, sollte sich die Zeiten der Dämmerung frei halten, um einen Platz in der ersten Reihe bei diesem Himmelsschauspiel einnehmen zu können." Dr. Michael Sachweh, Meteorologe

Im Schnitt zieht Wüstenstaub etwa fünf bis 15 Mal pro Jahr aus der Sahara über Marokko und Frankreich nach Deutschland - vor allem im Frühjahr und Sommer.