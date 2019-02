Der Treibhauseffekt Wie Gase unser Klima aufheizen

Aufbau der Erdatmosphäre

Die kritischen Stoffe gelangen in die Atmosphäre, die gasförmige Hülle um die Erde. 75 Prozent der Gase der gesamten Erdatmosphäre sind in der Troposphäre enthalten. Das Wettergeschehen und die das Klima verändernden Prozesse spielen sich hier ab. Die Troposphäre schließt sich an die Erdoberfläche an und ist rund 15 Kilometer mächtig. Ihr folgt die Stratosphäre. In ihr liegt die Ozonschicht, in der ein Teil der für den Menschen schädlichen UV-B-Strahlung der Sonne absorbiert wird. Die Mesosphäre reicht von 50 bis rund 80 Kilometern Höhe, daran schließt sich die Thermosphäre an. Etwa 500 Kilometer über der Erdoberfläche beginnt die Exosphäre, die fließend in den interplanetaren Raum übergeht.