Der Treibhauseffekt Wie Gase unser Klima aufheizen

Das Phänomen wird Treibhauseffekt genannt, weil die Vorgänge auf der Erde denen in einem Gewächshaus ähneln: Kurzwellige Sonnenstrahlung dringt von außen durch die Erdatmosphäre ein und wandelt sich in langwelligere Wärmestrahlung um. Die gelangt nicht mehr vollständig nach draußen, die Erde heizt sich wie ein Treibhaus auf.

Der Treibhauseffekt in Bildern







Vorheriges Bild Nächstes Bild Der natürliche Treibhauseffekt Der Treibhauseffekt ist Grundlage für alles Leben auf der Erde. Denn er verhindert, dass die Sonnenstrahlung ungehindert wieder ins Weltall reflektiert wird. Gäbe es diesen Effekt nicht, würden auf unserem Planeten Durchschnittstemperaturen von -18 Grad herrschen!

Atmosphäre wird aus dem Gleichgewicht gebracht

Wie viel Wärme von der Erde zurück in den Weltraum gelangen kann, hängt von der Zusammensetzung der Atmosphäre ab. Die hat der Mensch jedoch aus dem Gleichgewicht gebracht.

So setzt sich unsere Atmosphäre zusammen Zusammensetzung der Erdatmosphäre Die bodennahen Schichten der Atmosphäre - unsere "Luft" - bestehen hauptsächlich aus Stickstoff (78,1 %) und Sauerstoff (20,9 %). Das Edelgas Argon macht etwa 0,9 % aus. Obwohl es die Spurengase Kohlendioxid, Methan, Ozon, Wasserstoff und Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) zusammen nur auf rund 0,1 Prozent bringen, beeinflussen sie unser Klima erheblich.

Immer mehr Treibhausgase in der Luft

Aktuelle Daten zum Artikel Steigende CO2-Emissionen Jahr für Jahr mehr Treibhausgase

Seit Beginn der Industrialisierung werden immer mehr Kohlendioxid, Methan und andere sogenannte Treibhausgase in die Atmosphäre transportiert. Dadurch verstärkt sich der natürliche Effekt drastisch: Pro Quadratmeter Oberfläche nimmt die Erde heute fast ein Watt mehr an Energie von der Sonne auf, als sie wieder ins All strahlt. Während der vergangenen 1.000 Jahre war es auf der nördlichen Erdhalbkugel nie so warm wie jetzt. Und die Temperaturen werden noch weiter steigen.















Vorheriges Bild Nächstes Bild Die Erderwärmung auf unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu beschränken - das ist das erklärte Ziel internationaler Umweltpolitik. Dazu müsste der bereits stattfindende Klimawandel abgebremst werden. Wichtigste Voraussetzung dafür ist, den Ausstoß an Treibhausgasen zu verringern, allen voran die Kohlendioxid-Emission. Bis 2050 müsste sich laut Klimaforschern der weltweite Ausstoß von CO2 um vierzig bis siebzig Prozent reduzieren.

Schicht für Schicht

Die Erdatmosphäre: In der Troposphäre siedeln sich die Treibhausgase an.

Die kritischen Stoffe gelangen in die Atmosphäre, die gasförmige Hülle um die Erde. 75 Prozent der Gase der gesamten Erdatmosphäre sind in der Troposphäre enthalten. Das Wettergeschehen und die das Klima verändernden Prozesse spielen sich hier ab. Die Troposphäre schließt sich an die Erdoberfläche an und ist rund 15 Kilometer mächtig. Ihr folgt die Stratosphäre. In ihr liegt die Ozonschicht, in der ein Teil der für den Menschen schädlichen UV-B-Strahlung der Sonne absorbiert wird. Die Mesosphäre reicht von 50 bis rund 80 Kilometern Höhe, daran schließt sich die Thermosphäre an. Etwa 500 Kilometer über der Erdoberfläche beginnt die Exosphäre, die fließend in den interplanetaren Raum übergeht.