Corona-Rückblick 2021: Virusvarianten, Wellen und Impfstoffe

Die neue Variante Omikron taucht auf und breitet sich rasant aus

Am 24. November 2021 wurde der Weltgesundheitsorganisation WHO aus Südafrika eine neue Variante des Coronavirus gemeldet. Bereits am 26. November stufte das weltweite Risiko durch Omikron (B.1.1.529) bereits am 26. November als "sehr hoch" ein. In Deutschland wurden die ersten Fälle am 27. und 28. November bei Reiserückkehrern aus Südafrika bekannt. In vielen Ländern breitet sich die Omikron-Variante rasant aus. Anscheinend ist sie deutlich ansteckender als andere Varianten des Coronavirus. Strengere Maßnahmen sollen nach Weihnachten zu weniger Kontakten führen und verhindern, dass die Inzidenzen in die Höhe schnellen.