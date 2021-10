Corona-Ticker: 28.037 Neuinfektionen – Inzidenz bei 130,2

06.20 Uhr: Inzidenz im Landkreis Mühldorf am Inn bei 621,5

Der Landkreis Mühldorf am Inn verzeichnet laut Robert Koch-Institut mit 621,5 aktuell die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Das Innklinikum sprach gestern bereits von einer angespannten Lage. Am Mittwoch seien 41 Covid-Patienten in Kliniken in Altötting, Mühldorf und Burghausen - sechs davon werden auf Intensivstationen beatmet.

Die sechs Landkreise mit den höchsten Inzidenzen liegen allesamt in Bayern: Traunstein (509,9), Straubing-Bogen (485,5), Berchtesgadener Land (459,9), Miesbach (425,2) und Rosenheim (408,5). Erstmals seit Dezember 2020 liegt der Wert für den ganzen Freistaat wieder über 200, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen hervorgeht. Konkret meldet es 208,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.