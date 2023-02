Inzidenz und mehr: Corona-Zahlen für Bayern und Deutschland

Hinweis: Seit dem 11. Februar 2023 werden in diesem Artikel die wichtigsten Kennwerte präsentiert, anhand derer die aktuelle Corona-Situation bewertet werden kann. Die Grafiken zeigen den tagesaktuellen Datenstand, die Texte erläutern die Kennwerte und werden nicht aktualisiert.

7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen

Einer der bedeutendsten Indikatoren des Infektionsgeschehens ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Sie zeigt die Summe der registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Seit Mai 2020 wurde sie in allen deutschen Bundesländern zur Bewertung lokaler Ausbrüche verwendet und auch die jeweils notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung wurden an ihr festgemacht.

Wie gut die Inzidenz das Infektionsgeschehen abbildet, hängt unter anderem davon ab, wie viele Corona-Fälle tatsächlich erfasst werden. Zu Beginn der Pandemie etwa war die Dunkelziffer hoch, weil es vergleichsweise geringe Testkapazitäten gab. In den vergangenen Monaten ging die Zahl der PCR-Tests deutlich zurück, weil in vielen Fällen der Nachweis durch einen Selbst- oder Schnelltest genügt und mehr auf die Eigenverantwortung der Menschen gesetzt wird. Damit gehen immer weniger Fälle in die offizielle Statistik ein und die Aussagekraft der Inzidenzwerte nimmt ab.

Die folgende interaktive Karte zeigt die aktuelle 7-Tage-Inzidenz für alle deutschen Landkreise und kreisfreien Städte. Größe und Farbe der Punkte entsprechen dem jeweiligen Wert. Dunkelgelb markiert ist jeder Punkt, der den Grenzwert von 35 neu registrierten Fällen pro Einwohner in den vergangenen sieben Tagen erreicht. Hellorange markiert sind die Städte und Landkreise, die eine 7-Tage-Inzidenz von 50 erreicht haben. Alle Orte, in denen 100 neue Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden, sind mit einem dunklen Orange gekennzeichnet. In der Vergangenheit waren 35, 50 und 100 Grenzwerte, ab denen bestimmte Einschränkungen des öffentlichen Lebens galten.