Booster-Impfung: Welche Bedeutung hat der Antikörper-Wert?

Jens Spahn, geschäftsführender Bundesgesundheitsminister, ist angesichts steigender Inzidenzen unzufrieden mit dem Tempo der Auffrischungsimpfungen in den Bundesländern. Nach wie vor plädiert er dafür, dass alle Menschen eine sogenannte Booster-Impfung zum Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bekommen sollen.

Ob das wirklich sinnvoll ist und wie sehr der Antikörper-Wert für eine Auffrischungsimpfung von Bedeutung ist - Antworten dazu von Markus Beier, Präsident des Bayerischen Hausärzteverbandes e. V. (BHÄV), Andreas Bobrowski, erster Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte (BDL) sowie Hendrik Schulze-Koops, Leiter der Sektion Rheumatologie und Klinische Immunologie am Klinikum der Ludwig Maximilians-Universität München (LMU) im Interview mit dem BR.

Wer soll eine Auffrischungsimpfung bekommen?

"Die Stiko empfiehlt eine Booster Impfung für Menschen ab 70 Jahren und für bestimmte, gefährdete Gruppen. Nach der derzeitigen Datenlage kann es aber natürlich auch schon sinnvoll sein, sich ab 60 Jahren zu boostern. Der Grund dafür, dass man bei den Älteren und bei Menschen mit bestimmten Erkrankungen – die etwa ein immununterdrückendes Medikament einnehmen müssen - schneller eine Booster-Impfung verabreicht, ist: Die Immunantwort auf den Impfstoff lässt bei Älteren und bei Immungeschwächten schneller nach als bei jungen, Gesunden. So kann es also für Menschen, bei denen die letzte Impfung sechs Monate her ist, sinnvoll sein, sich um einen Termin für eine Auffrischimpfung zu bemühen", erläutert Markus Beier, Präsident des Bayerischen Hausärzteverbandes.

Er ergänzt: "Aber wichtig ist auch zu wissen, dass diese sechs Monate keine harte Grenze sind, die Impfwirkung der zweiten Dosis geht weiter. Bei jüngeren, gesunden Menschen kann der Impfschutz aber auch viel länger anhalten. Dazu fehlen derzeit noch fixe Daten. Das Zeitfenster für eine Booster-Impfung liegt also bei sechs Monaten oder mehr nach dem ersten Impfschutz. Früher ist eine Booster-Impfung auch nicht sinnvoll. Außer beim Impfstoff von Johnson & Johnson. Wer ihn bei der Erstimpfung bekommen hat, dem raten wir, schon nach einem Monat zu einer Booster-Impfung."

Was sagt der Antikörper-Wert aus – zeigt er, dass ich geschützt bin?

"Der Antikörper-Wert sagt aus, ob eine Immunreaktion auf den Impfstoff stattgefunden hat. Wenn die Werte ganz hoch sind, kann man von einem Schutz ausgehen, es gibt aber derzeit keinen fest benannten Wert, der hier zur definierten Schutzwirkung etwas aussagt", sagt der Allgemeinmediziner Beier.

Ähnlich äußert sich dazu auch Hendrik Schulze-Koops, Immunologe am Klinikum der LMU München. "Wir wissen momentan noch nicht, was die Antikörper-Spiegel in Bezug auf den Schutz vor einer Corona-Infektion bedeuten. Die Daten dazu liegen nicht vor", erklärt er im Gespräch mit dem BR.

Ist ein genereller Antikörper-Test vor einer Booster-Impfung sinnvoll?

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte diese Woche nach einer Kabinettssitzung gesagt: "Es macht Sinn, dass jeder einen Antikörper-Test macht". Experten sehen das jedoch anders. Da es einen sogenannten cut-off-Wert, der anzeigt, ab welchem Antikörper-Wert ich geschützt bin und ab wann nicht, momentan noch nicht gebe, so Beier vom BHÄV, sei ein genereller Antikörper-Test vor einer Booster-Impfung nicht sinnvoll. "Das ist auch viel zu aufwendig. Der Nutzen einer Auffrischimpfung ist in jedem Fall höher“, betont er.

Andreas Bobrowski, erster Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte, kann diese generelle Aussage zu Antikörper-Tests hingegen nicht teilen. Er plädiert für mehr Studien, in denen festgestellt wird, ab welchem Antikörper-Wert ein ausreichender Schutz gegen das Coronavirus vorhanden ist und wann nicht mehr. Diese seien möglich und gerade aus Gerechtigkeitsgründen sinnvoll. Der knappe Impfstoff solle schließlich nicht unnötig an Menschen verimpft werden, die aufgrund ihres ausreichenden Antikörper-Spiegels noch gar keinen erneuten Impfschutz bräuchten, sagt Bobrowski.

Kann man auch mit niedrigem Antikörper-Spiegel geschützt sein?

Die verschiedenen Möglichkeiten des Immunsystems, sich gegen Viren zu wehren, machen es so schwierig, festzustellen, wann ein Mensch gegen das Virus wirklich geschützt ist und wann nicht. Neben der Abwehr durch Antikörper gibt es auch eine zelluläre Abwehr durch sogenannte aktivierte T-Zellen. Durch sie werden eingedrungenen Viren ebenso abgewehrt. So kann ein Mensch auch ohne nennenswerte Antikörper-Spiegel durch diese zelluläre Immunabwehr geschützt sein.

Unbestritten sei aber trotz allem, dass ein Mensch unter einem Antikörper-Wert von 21.8 BAU pro Milliliter Blut (BAU= Binding Antibody Units) keinen verlässlichen Immunschutz gegen das Coronavirus mehr hat, erläutert Bobrowski.

Wie lange sind Antikörper gegen Corona nachweisbar?

Belastbare Zahlen gebe es dazu nicht, erklärt der Laborarzt Bobrowski. "Ein Jahr nach der Impfung - so gehen wir davon aus - sollte der Antikörper-Spiegel jedoch bei jedem deutlich abgefallen sein.“

Ist eine zu früh verabreichte Booster-Impfung gefährlich?

"Nein, eine verfrühte Booster-Impfung ist nicht gefährlich. Es geht jetzt nur erst einmal darum, die Menschen zu schützen, die den Impfschutz unbedingt brauchen, wie ältere und immungeschwächte Menschen", sagt dazu der Allgemeinmediziner Beier.

Gibt es Unterschiede bei den Impfstoffen bzgl. der Verträglichkeit einer Booster-Impfung?

Welcher Impfstoff zuerst verimpft wurde, spiele für die Auffrischimpfung keine Rolle, so Beier. "Für die Booster-Impfung selbst wird aber nur der Impfstoff von Moderna oder der von Biontech verwendet.“

Ist ein Antikörper-Test als Selbst-Test zu Hause möglich?

Solche Tests gebe es wohl, sagt Markus Beier vom BHÄV, "aber von denen rate ich absolut ab. Im Gegenteil. Sie sind sogar gefährlich, weil sie einen in falscher Sicherheit oder Unsicherheit – je nachdem – wiegen."

Wieviel kosten die Antikörper-Tests?

Der Antikörper-Test kostet derzeit gemäß der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 17,49 Euro. Der Test sei keine Kassenleistung, müsse also von den Patienten gezahlt werden, sagt der Laborarzt Andreas Bobrowski.