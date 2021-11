Höchststand an Corona-Neuinfektionen – viele Hotspots in Bayern

In vielen bayerischen Corona-Hotspots steigen die Inzidenzen

Bayern bekommt seine Corona-Hotspots aktuell offenbar nicht in den Griff. Immer noch liegen die meisten Corona-Hotspots im Freistaat, derzeit haben sieben Landkreise eine Inzidenz von über 500.

Der Landkreis Miesbach führt das Negativranking bundesweit weiter an mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 715,7 (keine Veränderung zu gestern). Im Landkreis Mühldorf am Inn stieg die Inzidenz von 643,9 auf 692,2 sprunghaft an. Auch in den Landkreisen Rottal-Inn (655,2 – gestern: 572,2) und Traunstein (623,1 – gestern: 595,5) stieg die Inzidenz nochmals an. Außerdem liegen die Landkreise Berchtesgadener Land (552,1), Dingolfing-Landau (502,9) und Passau (501,4) nun über der 500er-Schwelle.