Bayerns neue Hotspot-Strategie: Strengere Corona-Regeln

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die bayerische Staatsregierung reagiert auf die zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Zahlen mit einer neuen Hotspot-Strategie. Zusätzlich zur landesweiten Krankenhaus-Ampel rückt ab Samstag auch das regionale Infektionsgeschehen in den Blickpunkt, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sondersitzung des bayerischen Kabinetts in München sagte. In Regionen mit besonders hohen Corona-Zahlen müssen dann deutlich schärfere Corona-Beschränkungen gelten.

Als Hotspots gelten in Bayern künftig Landkreise, in denen zum einen die 7-Tage-Inzidenz von 300 überschritten wurde und zum anderen mindestens 80 Prozent der Intensivbetten ausgelastet sind. Das trifft laut Söder aktuell auf 27 Landkreise zu. Dort werde aus 3G-Regelungen (geimpft, genesen, getestet) dann 3G plus (geimpft, genesen, PCR-getestet). Wo bisher 3G plus gelte, werde 2G eingeführt. Darüber hinaus kommt in Hotspots auch am Arbeitsplatz eine 3G-Pflicht: In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten müssen sich alle Mitarbeiter, die während ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben, zweimal pro Woche testen. Der Handel und öffentliche Verkehrsmittel sind davon ausgenommen.

Maskenpflicht an Schulen im Unterricht

In ganz Bayern müssen Schülerinnen und Schüler von Montag an wieder auch am Platz im Klassenzimmer eine Schutzmaske tragen. Laut Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) gilt diese Maskenpflicht an weiterführenden Schulen zunächst für zwei Wochen, an den Grundschulen eine Woche lang.