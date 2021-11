Corona-Regeln: Was gilt am Arbeitsplatz?

Der Betrieb oder die Behörde als Super-Spreader: Davor fürchten sich viele Unternehmen und die Beschäftigten. Die Regierung hat etliche Regelungen eingeführt. Doch nicht alle wurden auf den betrieblichen Alltag übertragen. Was am Arbeitsplatz gilt, das regelt die Arbeitsschutzverordnung.

Impfen in Deutschland keine Pflicht

Niemand ist verpflichtet, sich impfen zu lassen. Daran hielt die bisherige Regierung fest und auch SPD, Grünen und FDP haben bisher zumindest in den Koalitionsverhandlungen nicht die Absicht bekundet, das zu ändern. Selbst im Gesundheitswesen, in Kitas oder Schulen ist Impfen nicht Pflicht.

Allerdings müssen Pflegekräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte die Frage nach dem Impfstatus beantworten. Bei allen anderen Beschäftigten ist das noch nicht vorgeschrieben. Die Wirtschaft fordert so ein Auskunftsrecht. Die Gewerkschaften sind aber skeptisch. Es greife zu sehr in das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen ein.

Schutz am Arbeitsplatz nicht freiwillig

Jeder Arbeitgeber muss ein Hygienekonzept erarbeiten. Das können Abstandregeln sein, eine Maskenpflicht oder aufgestellte Desinfektionsspender. Vorgeschrieben wird den Firmen da nur wenig. Generell gilt: Der Arbeitgeber ist für den Gesundheitsschutz zuständig, und zwar für alle Beschäftigten – ob nun geimpft oder nicht.

Das Bundesarbeitsministerium weist darauf hin, dass sich die Mitarbeiter an die vorgegebenen Schutzvorschriften halten müssen. Jede Firma kann natürlich 3G, 3G plus oder auch 2G verordnen. Aber das funktioniert rechtlich nur, wenn die Beschäftigten ihren Impfstatus freiwillig preisgeben.

Testpflicht im Betrieb: Ja, aber keine Einsicht in Ergebnisse

Die Firma kann natürlich eine allgemeine Testpflicht im Betrieb einführen. Laut Arbeitsschutzverordnung muss den Mitarbeitern zweimal die Woche ein Test angeboten werden. Doch ein Recht, das Ergebnis auch zu erfahren, das hat der Arbeitgeber laut Juristen nicht.

Beschränkt er den Kontakt der Beschäftigten untereinander, dann müssen sich laut Bundesarbeitsministerium alle daran halten – auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Ihnen Sonderrechte einzuräumen, könnte rechtlich problematisch werden.

Kündigung nur eine Ausnahme

Setzt der Arbeitgeber bei bestimmten Arbeitsplätzen eine Impfung oder Genesung voraus, dann muss er denen, die deshalb nicht in Frage kommen, eine andere Arbeit zuweisen. Immer vorausgesetzt, der Betroffene nennt seinen Gesundheitsstatus. Anders sieht es laut Juristen bei einer Neueinstellung aus. 2G kann ein Kriterium sein. Der Bewerber habe ja die Möglichkeit, sich für einen anderen Arbeitgeber zu entscheiden.

Muss ein Mitarbeiter in eine staatlich angeordnete Quarantäne, dann kann das für Nichtgeimpfte oder Nicht-Genesene teuer werden. Der Freistaat zahlt seit 1. November nicht mehr den in dieser Zeit entgangenen Lohn. Der Arbeitgeber muss nicht einspringen.

Sonderregelungen in Bayern

Um die Zahl der Infizierten zu senken, hat die Staatsregierung einige Vorschriften erlassen: Seit dem 19. Oktober müssen auch Anbieter, Veranstalter, Betreiber, Beschäftigte und ehrenamtlich tätige Personen mit unmittelbarem Kundenkontakt in allen Bereichen, in denen 3G, 3G plus oder 2G gilt, die dort jeweils geltenden Regeln einhalten.

Und das Kabinett hat jetzt zusätzlich beschlossen: Springt die Klinik-Ampel auf Rot, dann gilt 3G in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten, wenn die während der Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben – gleich ob Kunden oder Kollegen. Ausnahme: der Handel oder der ÖPNV.