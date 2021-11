Corona-Ticker: Inzidenz steigt bundesweit auf über 150

07.00 Uhr: Australien öffnet nach 20 Monaten erstmals die Grenze

Zum ersten Mal seit 20 Monaten hat Australien am Montag eine Grenze geöffnet. Zu den Klängen der inoffiziellen Australien-Hymen "I still Call Australia Home" umarmten und küssten sich Menschen und feierten am Flughafen von Sydney ihr Wiedersehen.

Angesichts eines fortgeschrittenen Impfprogramms setzt Australien darauf, dass die Impfraten hoch genug sind, um weitere Ausbrüche einzudämmen. Daher wurden internationale Besucher wieder zugelassen, nachdem während der Corona-Pandemie einige der strengsten und längsten Grenzkontrollen überhaupt durchgeführt wurden. Vollständig geimpfte australische Staatsbürger mit ständigem Wohnsitz in Australien können das Land verlassen, ohne die Regierung um eine Ausnahmegenehmigung von dem Reiseverbot zu bitten, das seit dem 15. März 2020 galt.

Geimpfte Australier können nach Hause kommen, ohne zwei Wochen lang in einem Hotel unter Quarantäne gestellt zu werden. Die begrenzte Zahl der verfügbaren Quarantäneplätze in den Hotels hielt bisher Tausende Australiern im Ausland fest. Diese Grenze gilt jetzt nur noch für nicht geimpfte Reisende.

Auch Thailand öffnete am Montag seine Grenzen wieder. Vollständig geimpfte Touristen, die per Flugzeug aus 46 Ländern und Regionen ankommen, müssen nicht mehr in Quarantäne und können sich frei bewegen. Auch lokale Beschränkungen wie das Ausgehverbot in einigen Gebieten wurden aufgehoben.