Baden-Württemberg: Strengere Regeln für Ungeimpfte

Angesichts der angespannten Corona-Lage hat Baden-Württemberg gemäß der Corona-Verordnung die Warnstufe ausgerufen. Deshalb gelten hier ab heute strengere Regeln für Menschen, die nicht gegen Corona immun sind.

In vielen Bereichen: PCR-Testpflicht für Ungeimpfte

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nun für zahlreiche Freizeitaktivitäten einen PCR-Test vorweisen - insbesondere in geschlossenen Räumen. Das betrifft etwa Veranstaltungen, Restaurant-, Kino- und Museumsbesuche oder auch Sport in Innenräumen. Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Zum Artikel "Trotz Ende kostenloser Corona-Tests: Kein Run auf Impfungen"

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Dazu zählen laut Corona-Verordnung auch Schwangere und Stillende. Für sie empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) erst seit dem 10. September 2021 eine Corona-Impfung.

Für Übernachtungen im Hotel gilt weiterhin die 3G-Regel, wobei negative Tests alle drei Tage erneuert werden müssen. Eine PCR-Testpflicht herrscht nicht. In Diskotheken dürfen hingegen nur noch Geimpfte oder Genesene (2G-Regel), da hier die Gefahr von Infektionen als besonders hoch eingeschätzt wird.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Außerdem hat Baden-Württemberg wieder Kontaktbeschränkungen eingeführt, aber nur für Ungeimpfte. So sind Treffen für sie ab sofort auf einen Haushalt und fünf weitere Personen beschränkt.

Warnstufe: Intensivstationen füllen sich

Grund für die schärferen Corona-Regeln ist der Anstieg der Zahl an Covid-Patienten auf Intensivstationen. Baden-Württemberg verwendet ein dreistufiges Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe. Am Dienstag wurden auf den baden-württembergischen Intensivstationen den zweiten Tag in Folge mehr als 250 Covid-19-Patienten behandelt. Deshalb wurde die Warnstufe ausgerufen.

Verschärfungen: Folgen andere Bundesländer?

Neben Baden-Württemberg erwägen auch andere Bundesländer, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Sachsen will die 2G-Regel (Zugang nur geimpft oder genesen) etwa für Gastronomie und Veranstaltungen in Innenräumen einführen. Das sehen Eckpunkte vor, über die das Kabinett am Dienstag beraten hat. Nach einer verkürzten Anhörungsphase will das sächsische Kabinett am Freitag endgültig darüber entscheiden.

In Bayern befasst sich heute das Kabinett mit der Corona-Lage. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte im Vorfeld vorgeschlagen, den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen in den Hotspots nur noch für Geimpfte und Genesene (2G) zuzulassen. Hierbei kamen ihm die besonders betroffenen Kommunen der Landesregierung allerdings bereits zuvor. Die bisher nur landesweit verfügbare Krankenhaus-Ampel als Indikator für die Auslastung der Kliniken soll regionalisiert werden. Außerdem könnte an den Schulen die Maskenpflicht im Unterricht wieder eingeführt werden.