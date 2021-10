Wie gut ist das neue Corona-Medikament Molnupiravir?

Wie gelingt uns der Weg aus der Pandemie? Forscher arbeiten daran, seitdem das Coronavirus um die Welt geht. Vor ein paar Tagen erst ist die neueste Version der Leitlinie zur Behandlung von Covid-Erkrankten erschienen. Künftig könnte bei der Therapie von Coronavirus-Infizierten auch ein neues Medikament zum Einsatz kommen. Es heißt Molnupiravir und stammt vom US-Pharmakonzern Merck. Noch ist es nicht auf dem Markt, aber die Studienergebnisse dazu sind vielversprechend. Und in den USA hat der Pharmakonzern bereits die Notfallzulassung für das Präparat beantragt.

Das Medikament wirkt offenbar so gut, dass die letzte klinische Studie, die Phase III, vorzeitig beendet werden konnte. Noch sei es allerdings zu früh, alle Karten auf das Präparat zu setzen, sagen Experten. Außerdem könnte eines zum Problem werden: In einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass Molnupiravir in hohen Dosen in Zellkulturen mutagen ist. Das heißt: Der Wirkstoff könnte nicht nur in die RNA, sondern auch in die DNA, unserem Erbgut, eingebaut werden. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemie-Beauftragter der TU-München, sieht darin aber keinen Grund zur Sorge.

Die vielversprechende Studie mit dem Medikament Molnupiravir

An der Studie, in der die Wirksamkeit von Molnupiravir getestet wurde, nahmen immerhin 800 mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Personen teil. Die eine Hälfte von ihnen bekam den Wirkstoff, die andere ein Placebo. Von der Gruppe mit dem Scheinmedikament mussten 53 ins Krankenhaus, acht starben. Von denjenigen, die das Medikament bekamen, mussten hingegen nur halb so viele ins Krankenhaus, gestorben ist von ihnen keiner. Für Experten wie Christoph Spinner von der TU München klingt das sehr vielversprechend.

Weiterer Vorteil von Molnupiravir: Die Einnahme ist sehr einfach

Neben der hohen Wirksamkeit gegen das Coronavirus ist ein weiterer Vorteil des neuen Medikaments: Es könne sehr leicht als Tablette verordnet werden, sagt Christoph Spinner, und sei damit wirklich das erste möglicherweise zulassungsfähige Covid-19-Medikament, das ausschließlich oral als Tablette eingenommen werden könne. "Alle anderen Medikamente, die wir heute nutzen, müssen als intravenöse Infusion und damit im Krankenhaus eingesetzt werden", erklärt der Mediziner. Das ist teuer und aufwendig.

Molnupiravir - Dosierung und Wirkungsweise

Wer Molnupiravir bekommt, der muss fünf Tage lang täglich acht Tabletten einnehmen. Wichtig ist auch: Die Tabletten müssen innerhalb der ersten fünf Tage nach Auftreten der Symptome eingenommen werden, damit das Präparat wirken kann. Molnupiravir ist also für die frühe Phase einer Covid-19-Erkrankung gedacht.

Das Medikament wirkt, indem es die Vermehrung des Virus stört. Das geschieht folgendermaßen: Der Körper nimmt das Mittel auf und wandelt es in Virus-ähnliche Bausteine um. Das Virus baut diese in das eigene Erbgut, die RNA ein, wie einen blinden Passagier. Vonstattengeht das über die sogenannte RNA-Polymerase, sozusagen den Kopierer des Virus.

Das Entscheidende beim Medikament sei, dass die Polymerase dadurch Fehler mache, erläutert Patrick Cramer, Molekularbiologe und Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. "Das heißt, während der Replikation des Erbguts des Virus entstehen so viele Fehler, sodass daraus keine funktionsfähigen Viren mehr entstehen können. Und so wird die Infektion unterbrochen", sagt Cramer. Ähnlich funktioniert auch das als Infusion eingesetzte Corona-Medikament Remdesivir. Nur: Molnupiravir macht seinen "Job" nach bisherigen Erkenntnissen wohl gründlicher.